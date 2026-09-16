Lee Ritenour & Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Lee Ritenour & Dave Grusin - Brasil (0708857334315) виниловая пластинка
BRASIL новый альбом Ли Ритенура и Дэйва Грусина, является витриной уникальных талантов двух самых успешных и влиятельных музыкантов своего поколения. Это была прочная дружба и сотрудничество, начиная с игры на знаменитом Baked Potato в Лос-Анджелесе в 70-х годах и заканчивая совместной работой над записями и фильмами Дэйва и альбомами Ли, а также годами совместных гастролей на крупнейших сценах. Гитарист Ритенур и пианист Грусин начали своё пылкое увлечение бразильской музыкой полвека назад. И, как смело демонстрирует альбом BRASIL, их новая студийная запись, посвящённая этому жанру уже несколько десятилетий, их страсть не ослабевает. BRASIL — это бодрящий обзор современной бразильской музыки с участием самых известных молодых музыкантов страны. Также в центре внимания — талант швейцарского мастера губной гармоники Грегуара Марета и бразильского вокалиста и композитора Ивана Линса, чей альбом Harlequin с Ритенуром и Грусин был удостоен премии «Грэмми» в 1986 году. Ритенур и Грузин оставили неизгладимый след в музыкальной индустрии. С выходом альбома BRASIL они продолжают доказывать, что их долголетие и успех — это заслуга их способности оставаться в курсе событий современной музыкальной сцены. «Бразильская музыка продолжает проникать в мир», — отмечает Ли. «Поэтому сейчас было самое подходящее время и вдохновение, чтобы отправиться в Бразилию и сделать эту запись». И их музыкальная магия продолжается!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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