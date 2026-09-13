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Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL

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Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL - фото 1
Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL - фото 2
Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL - фото 3
Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL - фото 4
Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL - фото 5
Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL - фото 1
  • Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL - фото 2
  • Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL - фото 3
  • Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL - фото 4
  • Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL - фото 5
  • Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718627
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9500 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х36х30
Вес, кг.
11.41

Описание товара Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL

Материнская плата ASRock на базе чипсета Intel Z890 — отличный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью и современными технологиями. Большой форм-фактор ATX (30,5 х 24,4 см) даёт простор для сборки производительной системы. Поддержка мощной оперативной памяти DDR5 до 256 ГБ и четыре слота для модулей — реальный простор для апгрейда и работы с ресурсоёмкими задачами. Современный сокет LGA 1851 и версия PCI Express 5.0 обеспечивают высокую скорость работы с новейшими комплектующими. Четыре слота M.2 позволят сделать максимально быстрый накопитель для системы и приложений, а два дополнительных слота PCI-E x16 дают гибкость для установки видеокарт и расширительных карт. Встроенный Wi-Fi избавляет от необходимости покупать дополнительный модуль. Без поддержки SLI/CrossFire плата ориентирована на стабильную и надёжную работу одной видеокарты. Идеальный вариант для требовательных пользователей и геймеров, которые ценят современные возможности и удобство.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата ASRock Z890 STEEL LEGEND WIFI RTL




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9500 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x4
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 3.2 Gen2, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASRock на базе чипсета Intel Z890 — отличный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью и современными технологиями. Большой форм-фактор ATX (30,5 х 24,4 см) даёт простор для сборки производительной системы. Поддержка мощной оперативной памяти DDR5 до 256 ГБ и четыре слота для модулей — реальный простор для апгрейда и работы с ресурсоёмкими задачами. Современный сокет LGA 1851 и версия PCI Express 5.0 обеспечивают высокую скорость работы с новейшими комплектующими. Четыре слота M.2 позволят сделать максимально быстрый накопитель для системы и приложений, а два дополнительных слота PCI-E x16 дают гибкость для установки видеокарт и расширительных карт. Встроенный Wi-Fi избавляет от необходимости покупать дополнительный модуль. Без поддержки SLI/CrossFire плата ориентирована на стабильную и надёжную работу одной видеокарты. Идеальный вариант для требовательных пользователей и геймеров, которые ценят современные возможности и удобство.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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