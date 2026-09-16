Top.Mail.Ru
Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка - фото 1
Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка - фото 2
Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка - фото 3
Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Евгений Осин
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка - фото 1
  • Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка - фото 2
  • Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка - фото 3
  • Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 750 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 718411
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка
2 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Евгений Осин
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Плачет Девушка В Автомате, 8-е Марта, Осень, Мальчишка, Осенний Ветер, Настя, Рыбацкая Песня, Портрет Работы П.Пикассо, Качка, Дождь И Я, Я Тебя Люблю, Левченко 70-х Годов, Студентка-Практикантка, Не Надо, Не Плачь
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка

Сборник лучших песен Евгения Осина. Евгений известен оригинальным жанром исполнения, совмещающим так называемую дворовую романтическую музыку с эстрадными ритмами и рок-н-роллом. Исполнитель: Евгений Осин Один из бывших вокалистов группы «Браво». Наиболее известные песни в исполнении Евгения Осина: «Добрый вечер, Москва!», «Плачет девушка в автомате», «Студентка-практикантка», «Восьмое марта», «Таня + Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица», «Мальчишка», «Не верю», «Ялта» и другие.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068801878]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Евгений Осин
Альбом (сингл)
The Best
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Плачет Девушка В Автомате, 8-е Марта, Осень, Мальчишка, Осенний Ветер, Настя, Рыбацкая Песня, Портрет Работы П.Пикассо, Качка, Дождь И Я, Я Тебя Люблю, Левченко 70-х Годов, Студентка-Практикантка, Не Надо, Не Плачь
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Сборник лучших песен Евгения Осина. Евгений известен оригинальным жанром исполнения, совмещающим так называемую дворовую романтическую музыку с эстрадными ритмами и рок-н-роллом. Исполнитель: Евгений Осин Один из бывших вокалистов группы «Браво». Наиболее известные песни в исполнении Евгения Осина: «Добрый вечер, Москва!», «Плачет девушка в автомате», «Студентка-практикантка», «Восьмое марта», «Таня + Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица», «Мальчишка», «Не верю», «Ялта» и другие.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Евгений Осин - The Best (Green Vinyl) (4680068801878) виниловая пластинка - по цене 2750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...