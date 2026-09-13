Maria Duenas - Paganini: 24 Caprices (0028948657117) виниловая пластинка
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Описание товара Maria Duenas - Paganini: 24 Caprices (0028948657117) виниловая пластинка
Испанская скрипачка Мария Дуэньяс представляет свой второй альбом на Deutsche Grammophon. Основное внимание уделяется легендарным 24 каприсам Никколо Паганини, известным как одно из самых сложных произведений, когда-либо написанных для скрипки. В комплект также входит CD c избранными произведениями Берлиоза, Крейслера, Сен-Санса, Сарасате, Венявского и др. Издание на двойном виниле + CD «24 каприса Паганини — это важная веха для каждого скрипача», — говорит Дуэньяс. Цикл известен своей захватывающей дух утонченностью и виртуозностью, а также характеризуется музыкальным разнообразием и глубиной. Чтобы «подчеркнуть вокальное качество Каприсов», скрипачка хочет «выявить музыку, стоящую за техникой». «Речь идет о восторженной свободе, о цвете, о творчестве, обо всем том, что делает скрипку таким очаровательным инструментом», — говорит Мария Дуэньяс. Альбом дополняет смесь сольной, камерной музыки и оркестровых каприсов, вдохновленных дьявольским скрипачом Паганини. В их число входят избранные произведения Берлиоза, Крейслера, Сен-Санса, Сарасате, Венявского, а также два произведения, написанные специально для Дуэньяс современными композиторами Хорди Сервельо и Габриэлой Ортис, причем запись последней является мировой премьерой. Дуэньясу аккомпанируют скрипач Борис Кушнир, пианисты Итамар Голан и Александр Малофеев, а также гитарист Рафаэль Фейятр. В оркестровых произведениях Берлиоза и Сен-Санса ей помогает Немецкий симфонический оркестр Берлина и дирижер Михаил Герц.
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