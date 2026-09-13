Top.Mail.Ru
Maria Duenas - Paganini: 24 Caprices (0028948657117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Maria Duenas - Paganini: 24 Caprices (0028948657117) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Maria Duenas - Paganini: 24 Caprices (0028948657117) виниловая пластинка - фото 1
Maria Duenas - Paganini: 24 Caprices (0028948657117) виниловая пластинка - фото 2
Maria Duenas - Paganini: 24 Caprices (0028948657117) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maria Duenas
Альбом (сингл)
Paganini: 24 Caprices
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maria Duenas - Paganini: 24 Caprices (0028948657117) виниловая пластинка - фото 1
  • Maria Duenas - Paganini: 24 Caprices (0028948657117) виниловая пластинка - фото 2
  • Maria Duenas - Paganini: 24 Caprices (0028948657117) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717716
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948657117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maria Duenas
Альбом (сингл)
Paganini: 24 Caprices
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Caprice No. 1 in E major. Andante, Caprice No. 2 in B minor. Moderato, Caprice No. 3 in E minor. Sostenuto – Presto – Sostenuto, Caprice No. 4 in C minor. Maestoso, Caprice No. 5 in A minor. Agitato, Caprice No. 6 in G minor. Lento, Caprice No. 7 in A minor. Posato, Caprice No. 8 in E flat major. Maestoso, Caprice No. 9 in E major. Allegretto, Caprice No. 10 in G minor. Vivace, Caprice No. 11 in C major. Andante – Presto – Tempo I, Caprice No. 12 in A flat major. Allegro, Caprice No. 13 in B fla
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maria Duenas - Paganini: 24 Caprices (0028948657117) виниловая пластинка

Испанская скрипачка Мария Дуэньяс представляет свой второй альбом на Deutsche Grammophon. Основное внимание уделяется легендарным 24 каприсам Никколо Паганини, известным как одно из самых сложных произведений, когда-либо написанных для скрипки. В комплект также входит CD c избранными произведениями Берлиоза, Крейслера, Сен-Санса, Сарасате, Венявского и др. Издание на двойном виниле + CD «24 каприса Паганини — это важная веха для каждого скрипача», — говорит Дуэньяс. Цикл известен своей захватывающей дух утонченностью и виртуозностью, а также характеризуется музыкальным разнообразием и глубиной. Чтобы «подчеркнуть вокальное качество Каприсов», скрипачка хочет «выявить музыку, стоящую за техникой». «Речь идет о восторженной свободе, о цвете, о творчестве, обо всем том, что делает скрипку таким очаровательным инструментом», — говорит Мария Дуэньяс. Альбом дополняет смесь сольной, камерной музыки и оркестровых каприсов, вдохновленных дьявольским скрипачом Паганини. В их число входят избранные произведения Берлиоза, Крейслера, Сен-Санса, Сарасате, Венявского, а также два произведения, написанные специально для Дуэньяс современными композиторами Хорди Сервельо и Габриэлой Ортис, причем запись последней является мировой премьерой. Дуэньясу аккомпанируют скрипач Борис Кушнир, пианисты Итамар Голан и Александр Малофеев, а также гитарист Рафаэль Фейятр. В оркестровых произведениях Берлиоза и Сен-Санса ей помогает Немецкий симфонический оркестр Берлина и дирижер Михаил Герц.

Отзывы о товаре Maria Duenas - Paganini: 24 Caprices (0028948657117) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948657117]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maria Duenas
Альбом (сингл)
Paganini: 24 Caprices
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Caprice No. 1 in E major. Andante, Caprice No. 2 in B minor. Moderato, Caprice No. 3 in E minor. Sostenuto – Presto – Sostenuto, Caprice No. 4 in C minor. Maestoso, Caprice No. 5 in A minor. Agitato, Caprice No. 6 in G minor. Lento, Caprice No. 7 in A minor. Posato, Caprice No. 8 in E flat major. Maestoso, Caprice No. 9 in E major. Allegretto, Caprice No. 10 in G minor. Vivace, Caprice No. 11 in C major. Andante – Presto – Tempo I, Caprice No. 12 in A flat major. Allegro, Caprice No. 13 in B fla
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
США
Описание
Испанская скрипачка Мария Дуэньяс представляет свой второй альбом на Deutsche Grammophon. Основное внимание уделяется легендарным 24 каприсам Никколо Паганини, известным как одно из самых сложных произведений, когда-либо написанных для скрипки. В комплект также входит CD c избранными произведениями Берлиоза, Крейслера, Сен-Санса, Сарасате, Венявского и др. Издание на двойном виниле + CD «24 каприса Паганини — это важная веха для каждого скрипача», — говорит Дуэньяс. Цикл известен своей захватывающей дух утонченностью и виртуозностью, а также характеризуется музыкальным разнообразием и глубиной. Чтобы «подчеркнуть вокальное качество Каприсов», скрипачка хочет «выявить музыку, стоящую за техникой». «Речь идет о восторженной свободе, о цвете, о творчестве, обо всем том, что делает скрипку таким очаровательным инструментом», — говорит Мария Дуэньяс. Альбом дополняет смесь сольной, камерной музыки и оркестровых каприсов, вдохновленных дьявольским скрипачом Паганини. В их число входят избранные произведения Берлиоза, Крейслера, Сен-Санса, Сарасате, Венявского, а также два произведения, написанные специально для Дуэньяс современными композиторами Хорди Сервельо и Габриэлой Ортис, причем запись последней является мировой премьерой. Дуэньясу аккомпанируют скрипач Борис Кушнир, пианисты Итамар Голан и Александр Малофеев, а также гитарист Рафаэль Фейятр. В оркестровых произведениях Берлиоза и Сен-Санса ей помогает Немецкий симфонический оркестр Берлина и дирижер Михаил Герц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Maria Duenas - Paganini: 24 Caprices (0028948657117) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...