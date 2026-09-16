Maria Callas - Her Greatest Arias (coloured) (9010974042440) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Her Greatest Arias
Жанр
Классическая музыка
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
В наличии
Код товара: 717655
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2 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama International
Barcode
[9010974042440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Her Greatest Arias
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Vissi D‘Arte – Джакомо Пуччини «Тоска», Casa Diva – Vincenzo Bellini „Norma“, Regnava nel Silenzio... Quando Papito In Estasi –, Gaetano Donizetti „Lucia Di Lammermoor“, Vien, Diletto, ? in Ciel La Luna! - Vincenzo Bellini „I Puritani“, Si, Mi Chiamano Mim? – Giacomo Puccini „La Boh?me“, Ah, Rendetemi La Speme... Qui La Cove Sua Soave – Vincenzo Bellini „I Puritani“, La Luce Langue – Giuseppe Verdi „Macbeth“, In Quelle Trine Morbide – Giacomo Puccini „Manon Lescaut“, Sono Giunta! Grazie, O Dio!
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Maria Callas - Her Greatest Arias (coloured) (9010974042440) виниловая пластинка
Maria Callas - The Greatest Hits — дань одной из величайших оперных легенд XX века Марии Каллас. Эта коллекция представляет самые известные арии в исполнении певицы, чей уникальный голос, драматическое мастерство и художественная интенсивность навсегда изменили мир оперы Подборка объединяет основные моменты из большого оперного репертуара Каллас, в том числе полная страсти и отчаяния «Vissi D'Arte» из оперы "Тоска" (Пуччини), «Каста Дива» из "Нормы" (Беллини) - ария, навсегда ассоциирующаяся с Каллас; эмоционально глубокая «Addio, Del Passato» из "Травиаты" (Верди) и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Gama International
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Gama International
Barcode
[9010974042440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Her Greatest Arias
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Vissi D‘Arte – Джакомо Пуччини «Тоска», Casa Diva – Vincenzo Bellini „Norma“, Regnava nel Silenzio... Quando Papito In Estasi –, Gaetano Donizetti „Lucia Di Lammermoor“, Vien, Diletto, ? in Ciel La Luna! - Vincenzo Bellini „I Puritani“, Si, Mi Chiamano Mim? – Giacomo Puccini „La Boh?me“, Ah, Rendetemi La Speme... Qui La Cove Sua Soave – Vincenzo Bellini „I Puritani“, La Luce Langue – Giuseppe Verdi „Macbeth“, In Quelle Trine Morbide – Giacomo Puccini „Manon Lescaut“, Sono Giunta! Grazie, O Dio!
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Maria Callas - The Greatest Hits — дань одной из величайших оперных легенд XX века Марии Каллас. Эта коллекция представляет самые известные арии в исполнении певицы, чей уникальный голос, драматическое мастерство и художественная интенсивность навсегда изменили мир оперы Подборка объединяет основные моменты из большого оперного репертуара Каллас, в том числе полная страсти и отчаяния «Vissi D'Arte» из оперы "Тоска" (Пуччини), «Каста Дива» из "Нормы" (Беллини) - ария, навсегда ассоциирующаяся с Каллас; эмоционально глубокая «Addio, Del Passato» из "Травиаты" (Верди) и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Maria Callas - Her Greatest Arias (coloured) (9010974042440) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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