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Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка

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Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка - фото 1
Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка - фото 2
Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка - фото 3
Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
A Girl Called Cerveza
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка - фото 1
  • Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка - фото 2
  • Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка - фото 3
  • Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб. 
Начислим 216 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717401
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка
6 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[5200123664584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
A Girl Called Cerveza
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Rapid Fire (A Tyrant's Elegy), A Girl Called Cerveza, Witch-hunt 2.0, Masters Of Farces, The Metal Ladyboy, Not One Day Dead (But Mad One Day), Son Of A Fridge, Fandom At Random, Metal Magnolia, Running On Fumes
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Греция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка

Новый и самый лучший студийный альбом заядлых любителей пива В начале этого года неувядающие трэш-металисты и любители алкоголя TANKARD и лейбл Nuclear Blast слились в крепких объятиях – это была свадьба по любви. Пришло время для первенца, которого счастливые родители нарекли «A Girl Called Cerveza». На 30-й год своего существования и 15-й студийной записью сильно проспиртованный квартет все еще являет собой сгусток мощи, который атакует слушателя залпами из высококачественных трэш-композиций. Один из лучших альбомов TANKARD с его неподражаемыми гитарными рифами и цепляющими мелодическими линиями вызывает только одно желание – крушить и слэмиться. Альбом до отказа наполнен потенциальными хитами – заглавный трек «A Girl Called Cerveza» (на него будет снят клип), «Running On Fumes», «Rapid Fire» и «The Metal Ladyboy». В записи последней принимала участие королева метала Доро Пеш. Альбом спродюсирован Майклом Майнксом (B?HSE ONKELZ, DER W, DISBELIEF, D-A-D) на легендарной студии Studio 23, Франкфурт, Германия. Благодаря его участию звучание стало свежим и рыхлым. Доставайте пиво, выворачивайте громкость и начинайте веселиться, потому что каждый новый трек на альбоме круче предыдущего!

Отзывы о товаре Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rock Of Angels Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Rock Of Angels Records
Barcode
[5200123664584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tankard
Альбом (сингл)
A Girl Called Cerveza
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Rapid Fire (A Tyrant's Elegy), A Girl Called Cerveza, Witch-hunt 2.0, Masters Of Farces, The Metal Ladyboy, Not One Day Dead (But Mad One Day), Son Of A Fridge, Fandom At Random, Metal Magnolia, Running On Fumes
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Греция
Описание
Новый и самый лучший студийный альбом заядлых любителей пива В начале этого года неувядающие трэш-металисты и любители алкоголя TANKARD и лейбл Nuclear Blast слились в крепких объятиях – это была свадьба по любви. Пришло время для первенца, которого счастливые родители нарекли «A Girl Called Cerveza». На 30-й год своего существования и 15-й студийной записью сильно проспиртованный квартет все еще являет собой сгусток мощи, который атакует слушателя залпами из высококачественных трэш-композиций. Один из лучших альбомов TANKARD с его неподражаемыми гитарными рифами и цепляющими мелодическими линиями вызывает только одно желание – крушить и слэмиться. Альбом до отказа наполнен потенциальными хитами – заглавный трек «A Girl Called Cerveza» (на него будет снят клип), «Running On Fumes», «Rapid Fire» и «The Metal Ladyboy». В записи последней принимала участие королева метала Доро Пеш. Альбом спродюсирован Майклом Майнксом (B?HSE ONKELZ, DER W, DISBELIEF, D-A-D) на легендарной студии Studio 23, Франкфурт, Германия. Благодаря его участию звучание стало свежим и рыхлым. Доставайте пиво, выворачивайте громкость и начинайте веселиться, потому что каждый новый трек на альбоме круче предыдущего!
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Отзывы


Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка - стоимость товара 6270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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