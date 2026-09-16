Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tankard - A Girl Called Cerveza (coloured) (5200123664584) виниловая пластинка
Новый и самый лучший студийный альбом заядлых любителей пива В начале этого года неувядающие трэш-металисты и любители алкоголя TANKARD и лейбл Nuclear Blast слились в крепких объятиях – это была свадьба по любви. Пришло время для первенца, которого счастливые родители нарекли «A Girl Called Cerveza». На 30-й год своего существования и 15-й студийной записью сильно проспиртованный квартет все еще являет собой сгусток мощи, который атакует слушателя залпами из высококачественных трэш-композиций. Один из лучших альбомов TANKARD с его неподражаемыми гитарными рифами и цепляющими мелодическими линиями вызывает только одно желание – крушить и слэмиться. Альбом до отказа наполнен потенциальными хитами – заглавный трек «A Girl Called Cerveza» (на него будет снят клип), «Running On Fumes», «Rapid Fire» и «The Metal Ladyboy». В записи последней принимала участие королева метала Доро Пеш. Альбом спродюсирован Майклом Майнксом (B?HSE ONKELZ, DER W, DISBELIEF, D-A-D) на легендарной студии Studio 23, Франкфурт, Германия. Благодаря его участию звучание стало свежим и рыхлым. Доставайте пиво, выворачивайте громкость и начинайте веселиться, потому что каждый новый трек на альбоме круче предыдущего!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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