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Coldplay - Ghost Stories (coloured) (5021732546647) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Coldplay - Ghost Stories (coloured) (5021732546647) виниловая пластинка

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Coldplay - Ghost Stories (coloured) (5021732546647) виниловая пластинка - фото 1
Coldplay - Ghost Stories (coloured) (5021732546647) виниловая пластинка - фото 2
Coldplay - Ghost Stories (coloured) (5021732546647) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
GHOST STORIES
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Coldplay - Ghost Stories (coloured) (5021732546647) виниловая пластинка - фото 1
  • Coldplay - Ghost Stories (coloured) (5021732546647) виниловая пластинка - фото 2
  • Coldplay - Ghost Stories (coloured) (5021732546647) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717379
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Coldplay - Ghost Stories (coloured) (5021732546647) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732546647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
GHOST STORIES
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Always In My Head, Magic, Ink, True Love, Midnight, Another’s Arms, Oceans, A Sky Full of Stars, O
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Coldplay - Ghost Stories (coloured) (5021732546647) виниловая пластинка

Джен Айвори управляющий директор Parlophone говорит: «Мы невероятно гордимся сотрудничеством с такими артистами, как Coldplay, которые разделяют нашу приверженность более устойчивому будущему музыки. Переход на EcoRecord LP для их релизов является свидетельством того, что возможно, когда инновации встречаются с намерением. Речь идет не просто о новом продукте; речь идет о новаторском производстве, которое значительно снижает воздействие на окружающую среду, предоставляя фанатам такое же высококачественное аудио, одновременно устанавливая новый стандарт для производства физической музыки». Ghost Stories — шестой студийный альбом Coldplay 2014 года. Альбом был совместно спродюсирован группой, Полом Эпвортом Дэном Грином и Риком Симпсоном . Он включает синглы Midnight A Sky Full of Stars Magic и True Love .



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732546647]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Coldplay
Альбом (сингл)
GHOST STORIES
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Always In My Head, Magic, Ink, True Love, Midnight, Another’s Arms, Oceans, A Sky Full of Stars, O
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Джен Айвори управляющий директор Parlophone говорит: «Мы невероятно гордимся сотрудничеством с такими артистами, как Coldplay, которые разделяют нашу приверженность более устойчивому будущему музыки. Переход на EcoRecord LP для их релизов является свидетельством того, что возможно, когда инновации встречаются с намерением. Речь идет не просто о новом продукте; речь идет о новаторском производстве, которое значительно снижает воздействие на окружающую среду, предоставляя фанатам такое же высококачественное аудио, одновременно устанавливая новый стандарт для производства физической музыки». Ghost Stories — шестой студийный альбом Coldplay 2014 года. Альбом был совместно спродюсирован группой, Полом Эпвортом Дэном Грином и Риком Симпсоном . Он включает синглы Midnight A Sky Full of Stars Magic и True Love .


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Coldplay - Ghost Stories (coloured) (5021732546647) виниловая пластинка - по цене 2970 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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