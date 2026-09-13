Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка
Андерсон .Паак вернулся! Новый альбом «Ventura» уже анонсирован, и опубликован трек-лист. Между «Malibu» и «Oxnard» прошло три года, но теперь события развивались стремительно, и Андерсон .Паак выпускает свой новый альбом «Ventura». Первый альбом, озаглавленный «King James», — это заводной, фанковый и жизнерадостный трек с политическим подтекстом. Бэк-вокал исполнил SiR. На старте предзаказа альбома «Ventura» Андерсон .Paak также представил трек-лист, в котором приняли участие звёздные гости: Андре 3000, Брэнди, Джазмин Салливан, Смоки Робинсон и посмертно ушедший Нейт Догг. Альбом состоит из 11 песен. «Ventura» был записан в ходе тех же сессий, что и альбом Андерсона .Paak 2018 года «Oxnard», исполнительным продюсером которого также выступил Dr. Dre. Обладая проникновенной основой, которая отсылает к некоторым из самых легендарных голосов 70-х, и одновременно воплощая в себе природную уникальность настоящего, признанный певец/рэпер/барабанщик/продюсер Андерсон .Паак сумел создать «бесжанровое звучание» из смеси музыкальных стилей — R&B, хип-хопа и танцевальной музыки — которое одинаково несокрушимо, неотразимо и невероятно хорошо.
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