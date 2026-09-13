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Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка

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Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка - фото 1
Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка - фото 2
Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка - фото 3
Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка - фото 4
Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка - фото 5
Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Anderson .Paak
Альбом (сингл)
Ventura
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка - фото 1
  • Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка - фото 2
  • Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка - фото 3
  • Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка - фото 4
  • Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка - фото 5
  • Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717352
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Характеристики

Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0190296901966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Anderson .Paak
Альбом (сингл)
Ventura
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Come Home, Make It Better, Reachin’ 2 Much, Winners Circle, Good Heels, Yada Yada, King James, Chosen One, Jet Black, Twilight, What Can We Do?
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка

Андерсон .Паак вернулся! Новый альбом «Ventura» уже анонсирован, и опубликован трек-лист. Между «Malibu» и «Oxnard» прошло три года, но теперь события развивались стремительно, и Андерсон .Паак выпускает свой новый альбом «Ventura». Первый альбом, озаглавленный «King James», — это заводной, фанковый и жизнерадостный трек с политическим подтекстом. Бэк-вокал исполнил SiR. На старте предзаказа альбома «Ventura» Андерсон .Paak также представил трек-лист, в котором приняли участие звёздные гости: Андре 3000, Брэнди, Джазмин Салливан, Смоки Робинсон и посмертно ушедший Нейт Догг. Альбом состоит из 11 песен. «Ventura» был записан в ходе тех же сессий, что и альбом Андерсона .Paak 2018 года «Oxnard», исполнительным продюсером которого также выступил Dr. Dre. Обладая проникновенной основой, которая отсылает к некоторым из самых легендарных голосов 70-х, и одновременно воплощая в себе природную уникальность настоящего, признанный певец/рэпер/барабанщик/продюсер Андерсон .Паак сумел создать «бесжанровое звучание» из смеси музыкальных стилей — R&B, хип-хопа и танцевальной музыки — которое одинаково несокрушимо, неотразимо и невероятно хорошо.

Отзывы о товаре Anderson .Paak - Ventura (0190296901966) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Interscope
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0190296901966]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Anderson .Paak
Альбом (сингл)
Ventura
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Come Home, Make It Better, Reachin’ 2 Much, Winners Circle, Good Heels, Yada Yada, King James, Chosen One, Jet Black, Twilight, What Can We Do?
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Андерсон .Паак вернулся! Новый альбом «Ventura» уже анонсирован, и опубликован трек-лист. Между «Malibu» и «Oxnard» прошло три года, но теперь события развивались стремительно, и Андерсон .Паак выпускает свой новый альбом «Ventura». Первый альбом, озаглавленный «King James», — это заводной, фанковый и жизнерадостный трек с политическим подтекстом. Бэк-вокал исполнил SiR. На старте предзаказа альбома «Ventura» Андерсон .Paak также представил трек-лист, в котором приняли участие звёздные гости: Андре 3000, Брэнди, Джазмин Салливан, Смоки Робинсон и посмертно ушедший Нейт Догг. Альбом состоит из 11 песен. «Ventura» был записан в ходе тех же сессий, что и альбом Андерсона .Paak 2018 года «Oxnard», исполнительным продюсером которого также выступил Dr. Dre. Обладая проникновенной основой, которая отсылает к некоторым из самых легендарных голосов 70-х, и одновременно воплощая в себе природную уникальность настоящего, признанный певец/рэпер/барабанщик/продюсер Андерсон .Паак сумел создать «бесжанровое звучание» из смеси музыкальных стилей — R&B, хип-хопа и танцевальной музыки — которое одинаково несокрушимо, неотразимо и невероятно хорошо.
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Отзывы


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