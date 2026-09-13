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Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver

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Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 1
Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 2
Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 3
Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 4
Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 5
Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 6
Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 7
Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 8
Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 9
Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 10
Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
POCO M7
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 1
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 2
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 3
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 4
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 5
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 6
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 7
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 8
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 9
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 10
  • Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
10 850 руб.  16 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717132
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол,USB кабель
Линейка
POCO M7
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
55
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver

Представляем вашему вниманию смартфон POCO от бренда Xiaomi — современное устройство, сочетающее в себе мощные характеристики и стильный дизайн. Этот смартфон выделяется элегантным серебристым цветом и современным корпусом из пластика, что обеспечивает ему легкость и прочность. Смартфон имеет класс защиты IP64, что обеспечит надежную защиту от пыли и брызг. На большом 6,9-дюймовом экране с разрешением 2340x1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц вы сможете наслаждаться четким и плавным изображением, будь то просмотр видео или игры. Устройство оснащено мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 685 с частотой 2800 МГц, который обеспечит быструю и плавную работу любых приложений и игр. Под управлением операционной системы Android, смартфон предлагает интуитивно понятный интерфейс и доступ к миллионам приложений через Google Play. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а встроенной памяти — 128 Гб, что дает достаточно пространства для хранения ваших любимых приложений, фотографий и видео. Поддержка двух SIM-карт позволяет легко совмещать работу и личную жизнь в одном устройстве, оставаясь всегда на связи. Смартфон POCO от Xiaomi — это отличное сочетание производительности, функциональности и дизайна. Сделайте шаг в будущее с надежным и стильным гаджетом, который станет вашим верным спутником в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
чехол,USB кабель
Линейка
POCO M7
Цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
55
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию смартфон POCO от бренда Xiaomi — современное устройство, сочетающее в себе мощные характеристики и стильный дизайн. Этот смартфон выделяется элегантным серебристым цветом и современным корпусом из пластика, что обеспечивает ему легкость и прочность. Смартфон имеет класс защиты IP64, что обеспечит надежную защиту от пыли и брызг. На большом 6,9-дюймовом экране с разрешением 2340x1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц вы сможете наслаждаться четким и плавным изображением, будь то просмотр видео или игры. Устройство оснащено мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 685 с частотой 2800 МГц, который обеспечит быструю и плавную работу любых приложений и игр. Под управлением операционной системы Android, смартфон предлагает интуитивно понятный интерфейс и доступ к миллионам приложений через Google Play. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а встроенной памяти — 128 Гб, что дает достаточно пространства для хранения ваших любимых приложений, фотографий и видео. Поддержка двух SIM-карт позволяет легко совмещать работу и личную жизнь в одном устройстве, оставаясь всегда на связи. Смартфон POCO от Xiaomi — это отличное сочетание производительности, функциональности и дизайна. Сделайте шаг в будущее с надежным и стильным гаджетом, который станет вашим верным спутником в повседневной жизни.
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Отзывы


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