Mazzy Star - She Hangs Brightly (coloured) (0602475797593) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mazzy Star
Альбом (сингл)
She Hangs Brightly
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717051
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Характеристики
Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602475797593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mazzy Star
Альбом (сингл)
She Hangs Brightly
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Halah, Blue Flower, Ride It On, She Hangs Brightly, I'm Sailin, Give You My Lovin, My Angel, Taste Of Blood, Ghost Highway, Free, Before Sleep
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
RSD Essentials – 70
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mazzy Star - She Hangs Brightly (coloured) (0602475797593) виниловая пластинка
«She Hangs Brightly» — дебютный альбом гитариста Дэйва Робака и вокалистки Хоуп Сандовал . Вышедший в 1990 году, он представляет собой невероятную смесь дрим-попа и многослойного психоделического рока. В альбом вошли такие песни, как « Halah », « Ride It On » и « Be My Angel ». Черпая вдохновение в закрученном, фактурном гуле таких групп 60-х, как Velvet Underground и Doors, Mazzy Star также включают элементы блюза, кантри и пульсирующего акустического фолка, создавая фактурную и яркую смесь. Удачный дебют группы — это богатый, атмосферный набор трюков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Capitol Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Capitol Records
Barcode
[0602475797593]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Mazzy Star
Альбом (сингл)
She Hangs Brightly
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Halah, Blue Flower, Ride It On, She Hangs Brightly, I'm Sailin, Give You My Lovin, My Angel, Taste Of Blood, Ghost Highway, Free, Before Sleep
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
RSD Essentials – 70
Страна производитель
США
«She Hangs Brightly» — дебютный альбом гитариста Дэйва Робака и вокалистки Хоуп Сандовал . Вышедший в 1990 году, он представляет собой невероятную смесь дрим-попа и многослойного психоделического рока. В альбом вошли такие песни, как « Halah », « Ride It On » и « Be My Angel ». Черпая вдохновение в закрученном, фактурном гуле таких групп 60-х, как Velvet Underground и Doors, Mazzy Star также включают элементы блюза, кантри и пульсирующего акустического фолка, создавая фактурную и яркую смесь. Удачный дебют группы — это богатый, атмосферный набор трюков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mazzy Star - She Hangs Brightly (coloured) (0602475797593) виниловая пластинка - стоимость товара 4770 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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