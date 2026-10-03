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Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка

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Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - фото 1
Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - фото 2
Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - фото 3
Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - фото 4
Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - фото 5
Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michel Moulinie
Альбом (сингл)
Chrysalide
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - фото 1
  • Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - фото 2
  • Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - фото 3
  • Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - фото 4
  • Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - фото 5
  • Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716361
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804181389]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michel Moulinie
Альбом (сингл)
Chrysalide
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Le Ballet Des Mouches, Les Cordes De La Mer, Lente Course, Le Philtre D'echordus, L'echo De L'acier, Bonus
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Le Ballet Des Mouches, Les Cordes De La Mer, Lente Course, Le Philtre D'echordus, L'echo De L'acier, Bonus



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804181389]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michel Moulinie
Альбом (сингл)
Chrysalide
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Le Ballet Des Mouches, Les Cordes De La Mer, Lente Course, Le Philtre D'echordus, L'echo De L'acier, Bonus
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Le Ballet Des Mouches, Les Cordes De La Mer, Lente Course, Le Philtre D'echordus, L'echo De L'acier, Bonus


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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