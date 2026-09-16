John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка
Прошло десять лет с тех пор, как Джон Карпентер записал материал, который впоследствии стал «Lost Themes» – его первым альбомом музыки, не относящейся к кино. Эти яркие, наполненные синтезаторами песни, написанные совместно с его сыном Коди Карпентером и крестником Дэниелом Дэвисом, положили начало музыкальному возрождению композитора-новатора и режиссёра. В «Lost Themes IV: Noir» они на этот раз опираются на богатую историю фильмов-нуар. Начиная с первого «Lost Themes», Джон называл эти композиции «саундтреками к фильмам в вашей голове». В четвёртой части серии эти фильмы – нуар. Как и сам жанр кино, повлиявший на них, то, что делает эти песни «нуарными», порой неопределённо и сложно определить, и не сводится просто к набору приемов. Музыка к великим американским фильмам-нуар была в основном оркестрованной, в то время как Карпентеры и Дэвисы полагались на прочный костяк синтезаторов и гитар. Поэтому чёрный оттенок мы инстинктивно понимаем, когда слышим его, как будто он связан с какой-то эмоцией. Для поклонников Goblin, Tangerine Dream, Ханса Циммера и Эннио Морриконе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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