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John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка

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John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 1
John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 2
John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 3
John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 4
John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 5
John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 6
John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 7
John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Lost Themes: Noir
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 1
  • John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 2
  • John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 3
  • John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 4
  • John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 5
  • John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 6
  • John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 7
  • John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716054
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка
4 030 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563171950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Lost Themes: Noir
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
My Name Is Death, Machine Fea, Last Rites, The Burning Door, He Walks By Night, Beyond the Gallows, Kiss the Blood Off My Fingers, Guillotine, The Demon's Shadow, Shadows Have A Thousand Eyes
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка

Прошло десять лет с тех пор, как Джон Карпентер записал материал, который впоследствии стал «Lost Themes» – его первым альбомом музыки, не относящейся к кино. Эти яркие, наполненные синтезаторами песни, написанные совместно с его сыном Коди Карпентером и крестником Дэниелом Дэвисом, положили начало музыкальному возрождению композитора-новатора и режиссёра. В «Lost Themes IV: Noir» они на этот раз опираются на богатую историю фильмов-нуар. Начиная с первого «Lost Themes», Джон называл эти композиции «саундтреками к фильмам в вашей голове». В четвёртой части серии эти фильмы – нуар. Как и сам жанр кино, повлиявший на них, то, что делает эти песни «нуарными», порой неопределённо и сложно определить, и не сводится просто к набору приемов. Музыка к великим американским фильмам-нуар была в основном оркестрованной, в то время как Карпентеры и Дэвисы полагались на прочный костяк синтезаторов и гитар. Поэтому чёрный оттенок мы инстинктивно понимаем, когда слышим его, как будто он связан с какой-то эмоцией. Для поклонников Goblin, Tangerine Dream, Ханса Циммера и Эннио Морриконе.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SACRED BONES RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sacred Bones Records
Barcode
[0843563171950]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
John Carpenter
Альбом (сингл)
Lost Themes: Noir
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
My Name Is Death, Machine Fea, Last Rites, The Burning Door, He Walks By Night, Beyond the Gallows, Kiss the Blood Off My Fingers, Guillotine, The Demon's Shadow, Shadows Have A Thousand Eyes
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Прошло десять лет с тех пор, как Джон Карпентер записал материал, который впоследствии стал «Lost Themes» – его первым альбомом музыки, не относящейся к кино. Эти яркие, наполненные синтезаторами песни, написанные совместно с его сыном Коди Карпентером и крестником Дэниелом Дэвисом, положили начало музыкальному возрождению композитора-новатора и режиссёра. В «Lost Themes IV: Noir» они на этот раз опираются на богатую историю фильмов-нуар. Начиная с первого «Lost Themes», Джон называл эти композиции «саундтреками к фильмам в вашей голове». В четвёртой части серии эти фильмы – нуар. Как и сам жанр кино, повлиявший на них, то, что делает эти песни «нуарными», порой неопределённо и сложно определить, и не сводится просто к набору приемов. Музыка к великим американским фильмам-нуар была в основном оркестрованной, в то время как Карпентеры и Дэвисы полагались на прочный костяк синтезаторов и гитар. Поэтому чёрный оттенок мы инстинктивно понимаем, когда слышим его, как будто он связан с какой-то эмоцией. Для поклонников Goblin, Tangerine Dream, Ханса Циммера и Эннио Морриконе.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Carpenter - Lost Themes: Noir (coloured) (0843563171950) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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