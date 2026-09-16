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Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка

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Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 1
Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 2
Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 3
Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 4
Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 5
Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 6
Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sophie Tassignon
Альбом (сингл)
Mysteries Unfold
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 1
  • Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 2
  • Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 3
  • Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 4
  • Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 5
  • Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 6
  • Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716034
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sophie Tassignon
Альбом (сингл)
Mysteries Unfold
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gubi Okayannie, Jolene, Don't Be So Shy With Me, Descending Tide, Witches, La Nuit, Cum Dederit, Mysteries Unfold
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gubi Okayannie, Jolene, Don't Be So Shy With Me, Descending Tide, Witches, La Nuit, Cum Dederit, Mysteries Unfold

Отзывы о товаре Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197762018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Sophie Tassignon
Альбом (сингл)
Mysteries Unfold
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gubi Okayannie, Jolene, Don't Be So Shy With Me, Descending Tide, Witches, La Nuit, Cum Dederit, Mysteries Unfold
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Gubi Okayannie, Jolene, Don't Be So Shy With Me, Descending Tide, Witches, La Nuit, Cum Dederit, Mysteries Unfold
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sophie Tassignon - Mysteries Unfold (5060197762018) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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