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Miles Davis - Decoy (coloured) (8719262035362) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Miles Davis - Decoy (coloured) (8719262035362) виниловая пластинка

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Miles Davis - Decoy (coloured) (8719262035362) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Decoy (coloured) (8719262035362) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Decoy
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Decoy (coloured) (8719262035362) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Decoy (coloured) (8719262035362) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715965
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Miles Davis - Decoy (coloured) (8719262035362) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Decoy
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Decoy, Robot 415, Code M.d., Freaky Deaky, What It is, That's Right, That's What Happened
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Decoy (coloured) (8719262035362) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Decoy, Robot 415, Code M.d., Freaky Deaky, What It is, That's Right, That's What Happened

Отзывы о товаре Miles Davis - Decoy (coloured) (8719262035362) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Decoy
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Decoy, Robot 415, Code M.d., Freaky Deaky, What It is, That's Right, That's What Happened
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Decoy, Robot 415, Code M.d., Freaky Deaky, What It is, That's Right, That's What Happened
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Decoy (coloured) (8719262035362) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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