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Naughty By Nature - Greatest Hits (coloured) (0016998557112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Naughty By Nature - Greatest Hits (coloured) (0016998557112) виниловая пластинка

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Naughty By Nature - Greatest Hits (coloured) (0016998557112) виниловая пластинка - фото 1
Naughty By Nature - Greatest Hits (coloured) (0016998557112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Naughty By Nature
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Naughty By Nature - Greatest Hits (coloured) (0016998557112) виниловая пластинка - фото 1
  • Naughty By Nature - Greatest Hits (coloured) (0016998557112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715511
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Naughty By Nature - Greatest Hits (coloured) (0016998557112) виниловая пластинка
3 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998557112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Naughty By Nature
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hip Hop Hooray, Craziest, Feel Me Flow, Everything's Gonna Be Alright, Pin the Tail on the Donkey, O.P.P, Uptown Anthem, It's on, Written on Ya Kitten (Q-Funk Mix), Mourn You 'Til I Join You
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Naughty By Nature - Greatest Hits (coloured) (0016998557112) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hip Hop Hooray, Craziest, Feel Me Flow, Everything's Gonna Be Alright, Pin the Tail on the Donkey, O.P.P, Uptown Anthem, It's on, Written on Ya Kitten (Q-Funk Mix), Mourn You 'Til I Join You



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Tommy Boy Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Tommy Boy Records
Barcode
[0016998557112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Naughty By Nature
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hip Hop Hooray, Craziest, Feel Me Flow, Everything's Gonna Be Alright, Pin the Tail on the Donkey, O.P.P, Uptown Anthem, It's on, Written on Ya Kitten (Q-Funk Mix), Mourn You 'Til I Join You
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hip Hop Hooray, Craziest, Feel Me Flow, Everything's Gonna Be Alright, Pin the Tail on the Donkey, O.P.P, Uptown Anthem, It's on, Written on Ya Kitten (Q-Funk Mix), Mourn You 'Til I Join You


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Naughty By Nature - Greatest Hits (coloured) (0016998557112) виниловая пластинка - по цене 3750 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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