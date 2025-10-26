Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка
"Зловещие мертвецы" - дебютный студийный альбом советской и российской рок-группы Сектор Газа, выпущенный в 1994 году. Альбом был записан в воронежской студии Black Box. В мае 1990 года был издан неофициально на магнитных лентах, официально же издать его удалось лишь в 1994 году. Тематика альбома - провинция, деревенская мистика, чёрный юмор. Лимитированное переиздание 2025 года представлено на виниле прозрачно-фиолетового цвета. Сектор Газа - советская и российская рок-группа из Воронежа, основанная в конце 1987 года музыкантом, вокалистом и автором песен Юрием Клинских, более известным под псевдонимом Юра Хой. 9 июня 1988 года состоялось первое выступление группы в местном рок-клубе при ТЭЦ, там группа получила приз зрительских симпатий. Однако традиционно датой основания группы считается 5 декабря 1987 года, когда состоялось первое сольное выступление Юрия Клинских с репертуаром будущего Сектора Газа в воронежском рок-клубе.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитSindrome - Resurrection - The Complete Collection (0888751861510...
-
В наличииЦена 3 900 руб.975 руб. в СплитМумий Тролль - Шамора Ч.2 (4680068805425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитFleetwood Mac - Blues Jam In Chicago (0198029560114) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитTraffic - Traffic (0602577512551) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитSade - The Best Of (0888751805910) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитDepeche Mode - Spirit (0889854116514) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитRoger Waters - Is This The Life We Really Want? (0889854364915) ...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитJimi Hendrix - Both Sides Of The Sky (0190758142012) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитLauryn Hill - MTV Unplugged No.2.0 (0190758512112) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитCage The Elephant - Social Cues (0190759279212) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитMiles Davis - Bitches Brew (0190759508619) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 910 руб.978 руб. в СплитBob Dylan - Rough And Rowdy Ways (0194397809916) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Только очень жаль не все песни из альбома.Нет 3-х песен,хотя на виниле полно свободного места осталось.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка. Жалко что отсутствует 3 песни. Звук немного грязноватый, но в любом случае выход очередного альбома на виниле - прекрасная новость. Пластинка сделана в Латвии.
Отзывы о товаре Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Супер. Только очень жаль не все песни из альбома.Нет 3-х песен,хотя на виниле полно свободного места осталось.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пластинка. Жалко что отсутствует 3 песни. Звук немного грязноватый, но в любом случае выход очередного альбома на виниле - прекрасная новость. Пластинка сделана в Латвии.