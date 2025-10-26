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Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка - фото 1
Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка - фото 2
Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка - фото 3
Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
СЕКТОР ГАЗА
Альбом (сингл)
Зловещие мертвецы
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка - фото 1
  • Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка - фото 2
  • Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка - фото 3
  • Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715485
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Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275071233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
СЕКТОР ГАЗА
Альбом (сингл)
Зловещие мертвецы
Жанр
панк
Трек-лист
Сифон, Ку-Ку, Русский Мат, Без Вина, Нас Ждут Из Темноты, Страх, Вампиры, Когда Помрёшь, Чёрная Магия
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка

"Зловещие мертвецы" - дебютный студийный альбом советской и российской рок-группы Сектор Газа, выпущенный в 1994 году. Альбом был записан в воронежской студии Black Box. В мае 1990 года был издан неофициально на магнитных лентах, официально же издать его удалось лишь в 1994 году. Тематика альбома - провинция, деревенская мистика, чёрный юмор. Лимитированное переиздание 2025 года представлено на виниле прозрачно-фиолетового цвета. Сектор Газа - советская и российская рок-группа из Воронежа, основанная в конце 1987 года музыкантом, вокалистом и автором песен Юрием Клинских, более известным под псевдонимом Юра Хой. 9 июня 1988 года состоялось первое выступление группы в местном рок-клубе при ТЭЦ, там группа получила приз зрительских симпатий. Однако традиционно датой основания группы считается 5 декабря 1987 года, когда состоялось первое сольное выступление Юрия Клинских с репертуаром будущего Сектора Газа в воронежском рок-клубе.



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Только очень жаль не все песни из альбома.Нет 3-х песен,хотя на виниле полно свободного места осталось.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка. Жалко что отсутствует 3 песни. Звук немного грязноватый, но в любом случае выход очередного альбома на виниле - прекрасная новость. Пластинка сделана в Латвии.



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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[4660275071233]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
СЕКТОР ГАЗА
Альбом (сингл)
Зловещие мертвецы
Жанр
панк
Трек-лист
Сифон, Ку-Ку, Русский Мат, Без Вина, Нас Ждут Из Темноты, Страх, Вампиры, Когда Помрёшь, Чёрная Магия
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Зловещие мертвецы" - дебютный студийный альбом советской и российской рок-группы Сектор Газа, выпущенный в 1994 году. Альбом был записан в воронежской студии Black Box. В мае 1990 года был издан неофициально на магнитных лентах, официально же издать его удалось лишь в 1994 году. Тематика альбома - провинция, деревенская мистика, чёрный юмор. Лимитированное переиздание 2025 года представлено на виниле прозрачно-фиолетового цвета. Сектор Газа - советская и российская рок-группа из Воронежа, основанная в конце 1987 года музыкантом, вокалистом и автором песен Юрием Клинских, более известным под псевдонимом Юра Хой. 9 июня 1988 года состоялось первое выступление группы в местном рок-клубе при ТЭЦ, там группа получила приз зрительских симпатий. Однако традиционно датой основания группы считается 5 декабря 1987 года, когда состоялось первое сольное выступление Юрия Клинских с репертуаром будущего Сектора Газа в воронежском рок-клубе.


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Только очень жаль не все песни из альбома.Нет 3-х песен,хотя на виниле полно свободного места осталось.
Источник: Яндекс Маркет
20.10.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пластинка. Жалко что отсутствует 3 песни. Звук немного грязноватый, но в любом случае выход очередного альбома на виниле - прекрасная новость. Пластинка сделана в Латвии.


Сектор газа - Зловещие мертвецы (coloured) (4660275071233) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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