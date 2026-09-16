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Mumpbeak - Tooth (coloured) (5060197761226) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mumpbeak - Tooth (coloured) (5060197761226) виниловая пластинка

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Mumpbeak - Tooth (coloured) (5060197761226) виниловая пластинка - фото 1
Mumpbeak - Tooth (coloured) (5060197761226) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mumpbeak
Альбом (сингл)
Tooth
Жанр
Jazz
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mumpbeak - Tooth (coloured) (5060197761226) виниловая пластинка - фото 1
  • Mumpbeak - Tooth (coloured) (5060197761226) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715432
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mumpbeak - Tooth (coloured) (5060197761226) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761226]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mumpbeak
Альбом (сингл)
Tooth
Жанр
Jazz
Трек-лист
Boot, Brick, Saw, Slip, Cot, Caboose, Stone
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mumpbeak - Tooth (coloured) (5060197761226) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Boot, Brick, Saw, Slip, Cot, Caboose, Stone



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Mumpbeak - Tooth (coloured) (5060197761226) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761226]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Mumpbeak
Альбом (сингл)
Tooth
Жанр
Jazz
Трек-лист
Boot, Brick, Saw, Slip, Cot, Caboose, Stone
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Boot, Brick, Saw, Slip, Cot, Caboose, Stone


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Mumpbeak - Tooth (coloured) (5060197761226) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2730 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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