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Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка

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Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка - фото 1
Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Interstatic
Альбом (сингл)
ARISE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка - фото 1
  • Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 
Начислим 108 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715430
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка
2 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Interstatic
Альбом (сингл)
ARISE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Doozy Mugwump Blues, Caerbannog, ADog, Iwato, Frank'Ll Fix It, In The Beginning, Alexa, Wonderfall, Doozy (Reprise)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Doozy Mugwump Blues, Caerbannog, ADog, Iwato, Frank'Ll Fix It, In The Beginning, Alexa, Wonderfall, Doozy (Reprise)

Отзывы о товаре Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197760540]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Interstatic
Альбом (сингл)
ARISE
Жанр
Jazz
Трек-лист
Doozy Mugwump Blues, Caerbannog, ADog, Iwato, Frank'Ll Fix It, In The Beginning, Alexa, Wonderfall, Doozy (Reprise)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Doozy Mugwump Blues, Caerbannog, ADog, Iwato, Frank'Ll Fix It, In The Beginning, Alexa, Wonderfall, Doozy (Reprise)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Interstatic - Arise (5060197760540) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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