Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка
Bad Brains — одноимённый дебютный студийный альбом американской хардкор-панк/регги группы Bad Brains. Записанный в 1981 году и выпущенный на кассетном лейбле ROIR 5 февраля 1982 года, многие фанаты называют его «Жёлтой лентой» из-за жёлтой упаковки. Хотя Bad Brains записали 16-песенный альбом Black Dots в 1979 году и 5-песенный мини-альбом Omega Sessions в 1980 году, кассета ROIR стала первым релизом группы, выходящим за рамки сингла. Релиз включает оригинальные аннотации Айры Каплана из Yo La Tengo. Совместно с группой компания Org Music провела реставрацию и ремастеринг культовых записей Bad Brains. Мастеринг аудио был выполнен Дэйвом Гарднером в Infrasonic Mastering, а сама пластинка была отпечатана на виниле в стиле банановой кожуры в Furnace Record Pressing.
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Теги товара: Регги
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Теги товара: Регги
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