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Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка

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Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 1
Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 2
Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 3
Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 4
Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 5
Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 6
Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 7
Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 8
Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 9
Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Brains
Альбом (сингл)
Bad Brains
Жанр
Регги
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 1
  • Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 2
  • Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 3
  • Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 4
  • Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 5
  • Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 6
  • Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 7
  • Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 8
  • Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 9
  • Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715364
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Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574939015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Brains
Альбом (сингл)
Bad Brains
Жанр
Регги
Трек-лист
Sailin' On, Don't Need It, Attitude, The Regulator, Banned in D.C., Jah Calling, Supertouch/Shitfit, Leaving Babylon, Fearless Vampire Killers, I, Big Take Over, Pay to Cum, Right Brigade, I Luv I Jah, Intro
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bad Brains - Bad Brains (coloured) (0711574939015) виниловая пластинка

Bad Brains — одноимённый дебютный студийный альбом американской хардкор-панк/регги группы Bad Brains. Записанный в 1981 году и выпущенный на кассетном лейбле ROIR 5 февраля 1982 года, многие фанаты называют его «Жёлтой лентой» из-за жёлтой упаковки. Хотя Bad Brains записали 16-песенный альбом Black Dots в 1979 году и 5-песенный мини-альбом Omega Sessions в 1980 году, кассета ROIR стала первым релизом группы, выходящим за рамки сингла. Релиз включает оригинальные аннотации Айры Каплана из Yo La Tengo. Совместно с группой компания Org Music провела реставрацию и ремастеринг культовых записей Bad Brains. Мастеринг аудио был выполнен Дэйвом Гарднером в Infrasonic Mastering, а сама пластинка была отпечатана на виниле в стиле банановой кожуры в Furnace Record Pressing.



Теги товара: Регги

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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574939015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bad Brains
Альбом (сингл)
Bad Brains
Жанр
Регги
Трек-лист
Sailin' On, Don't Need It, Attitude, The Regulator, Banned in D.C., Jah Calling, Supertouch/Shitfit, Leaving Babylon, Fearless Vampire Killers, I, Big Take Over, Pay to Cum, Right Brigade, I Luv I Jah, Intro
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Bad Brains — одноимённый дебютный студийный альбом американской хардкор-панк/регги группы Bad Brains. Записанный в 1981 году и выпущенный на кассетном лейбле ROIR 5 февраля 1982 года, многие фанаты называют его «Жёлтой лентой» из-за жёлтой упаковки. Хотя Bad Brains записали 16-песенный альбом Black Dots в 1979 году и 5-песенный мини-альбом Omega Sessions в 1980 году, кассета ROIR стала первым релизом группы, выходящим за рамки сингла. Релиз включает оригинальные аннотации Айры Каплана из Yo La Tengo. Совместно с группой компания Org Music провела реставрацию и ремастеринг культовых записей Bad Brains. Мастеринг аудио был выполнен Дэйвом Гарднером в Infrasonic Mastering, а сама пластинка была отпечатана на виниле в стиле банановой кожуры в Furnace Record Pressing.


Теги товара: Регги
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Отзывы


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