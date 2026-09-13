Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Various Artists - Street Punk (coloured) (7798093713015) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: We're the league - Anti-Nowhere League, Suburban rebels - The Business, Two years too late - Anti-Pasti, Woman in disguise - Angelic Upstarts, Yesterday's heroes - The 4 Skins, Where are they now - Cock Sparrer, Last rockers - Vice Squad, Clouded eyes - Chron Gen, Five minute fashion - Infa Riot, Emergency - Infa Riot, Psycho - The Exploited, This is the time - Attak, Kill the poor - Dead Kennedys, Stab the judge - One Way System, Voice of a generation - Blitz, Mania - The Outcasts, Chinese takeaway - The Adicts, Gangland - Violators, Cider - The Expelled, Vicious circle - Abrasive Wheels, Complete disorder - Disorder, Bomb scare - Dead Mans Shadow, Police story - The Partisans, Something new - Anti-Pasti
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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