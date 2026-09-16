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Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка

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Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 1
Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 2
Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 3
Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 4
Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 5
Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 6
Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Metric
Альбом (сингл)
Formentera II
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 1
  • Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 2
  • Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 3
  • Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 4
  • Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 5
  • Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 6
  • Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715329
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Metric
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metric
Barcode
[0691835759326]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Metric
Альбом (сингл)
Formentera II
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Detour Up, Just The Once, Stone Window, Days Of Oblivion, Who Would You Be For Me, Suckers, Nothing Is Perfect, Descendants, Go Ahead And Cry
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Detour Up, Just The Once, Stone Window, Days Of Oblivion, Who Would You Be For Me, Suckers, Nothing Is Perfect, Descendants, Go Ahead And Cry



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Metric
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metric
Barcode
[0691835759326]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Metric
Альбом (сингл)
Formentera II
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Detour Up, Just The Once, Stone Window, Days Of Oblivion, Who Would You Be For Me, Suckers, Nothing Is Perfect, Descendants, Go Ahead And Cry
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Detour Up, Just The Once, Stone Window, Days Of Oblivion, Who Would You Be For Me, Suckers, Nothing Is Perfect, Descendants, Go Ahead And Cry


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metric - Formentera II (coloured) (0691835759326) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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