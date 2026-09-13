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Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3

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Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3 - фото 1
Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3 - фото 2
Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3 - фото 3
Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3 - фото 4
Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3 - фото 5
Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
  • Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3 - фото 1
  • Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3 - фото 2
  • Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3 - фото 3
  • Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3 - фото 4
  • Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3 - фото 5
  • Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714463
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Характеристики

Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1.45

Описание товара Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3

Блок питания KINGPRICE мощностью 750 Вт — это надежное решение для стабильной работы вашего персонального компьютера. Созданный в современном форм-факторе ATX, он идеально подходит для различных конфигураций ПК. Оснащенный одним 120-мм вентилятором, блок питания использует активную систему охлаждения, гарантируя оптимальную температуру даже при интенсивных нагрузках. Благодаря этому, работа вашего компьютера остается бесшумной и эффективной. KINGPRICE обладает широкими возможностями подключения: разъем 20+4 pin для материнской платы, 4+4 pin для процессора и два разъема 6+2 pin для видеокарты, обеспечивая совместимость с различными современными компонентами. Кроме того, наличие четырех разъемов SATA позволяет подключать несколько жестких дисков или других устройств хранения. Хотя блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, его мощный и стабильный выход позволит вашему ПК функционировать без перебоев. Производится в Китае и представляет собой отличный выбор для тех, кто ищет надежное и доступное решение для питания своего компьютера.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания KingPrice ATX 750W KPPSU750V3




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Характеристики
Бренд
KINGPRICE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания KINGPRICE мощностью 750 Вт — это надежное решение для стабильной работы вашего персонального компьютера. Созданный в современном форм-факторе ATX, он идеально подходит для различных конфигураций ПК. Оснащенный одним 120-мм вентилятором, блок питания использует активную систему охлаждения, гарантируя оптимальную температуру даже при интенсивных нагрузках. Благодаря этому, работа вашего компьютера остается бесшумной и эффективной. KINGPRICE обладает широкими возможностями подключения: разъем 20+4 pin для материнской платы, 4+4 pin для процессора и два разъема 6+2 pin для видеокарты, обеспечивая совместимость с различными современными компонентами. Кроме того, наличие четырех разъемов SATA позволяет подключать несколько жестких дисков или других устройств хранения. Хотя блок питания не имеет сертификата 80 PLUS, его мощный и стабильный выход позволит вашему ПК функционировать без перебоев. Производится в Китае и представляет собой отличный выбор для тех, кто ищет надежное и доступное решение для питания своего компьютера.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 750W
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