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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio

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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio - фото 1
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio - фото 2
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio - фото 3
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio - фото 4
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
48
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio - фото 1
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio - фото 2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio - фото 3
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio - фото 4
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
9 100 руб.  14 250 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714318
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio
9 100 руб. -36%
14 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим, дисплей
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
48
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
49x37x37
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х42х42
Вес, кг.
9.2

Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio

Royal Thermo Interio - электрический накопительный водонагреватель в круглом дизайне, созданный с применением всех передовых технологий. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. При производстве внутреннего бака водонагревателя применяется лазерная сварка. Передовая технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Корпус прибора также выполнен из нержавеющей стали высокого качества. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы. В качестве дополнительной защиты нагревательного элемента в ряде моделей установлен магниевый анод для предотвращения оседания известковых отложений. Он удаляет минеральные вещества и соли, входящие в состав накипи. Водонагреватели серии универсальны при монтаже: их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Защитный анод
Да
Особенности
эко-режим, дисплей
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Италия
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
48
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
круглая
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
49x37x37
Страна производитель
Китай
Описание
Royal Thermo Interio - электрический накопительный водонагреватель в круглом дизайне, созданный с применением всех передовых технологий. Внутренний бак изготовлен из нержавеющей стали, одобренной для применения в медицине и пищевом производстве, по специальной технологии Inox technology. При производстве внутреннего бака водонагревателя применяется лазерная сварка. Передовая технология бережно относится к нержавеющей стали, не нарушая ее защитных свойств, тем самым гарантируя отсутствия протечки в местах сварки. Корпус прибора также выполнен из нержавеющей стали высокого качества. Для нагрева воды используются медные нагревательные элементы. В качестве дополнительной защиты нагревательного элемента в ряде моделей установлен магниевый анод для предотвращения оседания известковых отложений. Он удаляет минеральные вещества и соли, входящие в состав накипи. Водонагреватели серии универсальны при монтаже: их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении.


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Interio - по цене 9100 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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