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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Heatronic Slim DryHeat купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Heatronic Slim DryHeat

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
8 370 руб.  12 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714317
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Размеры в упаковке, см
60х40х37
Вес, кг.
16.9

Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Heatronic Slim DryHeat

Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Heatronic Slim DryHeat

Отзывы о товаре Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Heatronic Slim DryHeat




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Описание
Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Heatronic Slim DryHeat
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Royal Thermo RWH 30 Heatronic Slim DryHeat - стоимость товара 8370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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