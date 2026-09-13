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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter

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Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 7
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 8
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 9
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 10
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 11
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 12
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 13
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 14
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 15
Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
138
Установка
вертикальная, горизонтальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
сухой
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 7
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 8
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 9
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 10
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 11
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 12
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 13
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 14
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 15
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
17 640 руб.  25 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714268
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
138
Установка
вертикальная, горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
электронное
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
97
Глубина, см
26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.49х0.28
Вес, кг.
25.2

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter

Водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением. Технология digital INVERTER Уникальная технология, реализованная в водонагревателях направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами нагревательные элементы подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени необходима. Благодаря этой технологии экономится электроэнергия и ресурс работы самих ТЭНов. Технология SMART MEMORY Эта технология запоминает привычки пользователя. После первых 7 дней знакомства водонагревателя с Вашим расписанием использования горячей воды, прибор составит алгоритм, по которому в дальнейшем будет работать — он сам решит, когда ему необходимо подготовить для Вас горячую воду. Технология X-HEAT Система сухих ТЭНов X-HEAT - это конструктивное решение, при котором нагревательные элементы не имеют прямого контакта с водой. ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах и значительно увеличивает срок их работы. Санитарная антибактериальная обработка воды BACTERIA STOP SYSTEM Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System – это цикл термических обработок (нагрев до 70°С) воды внутри водонагревателя, при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Cetrion Inverter




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
138
Установка
вертикальная, горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Развернуть
Дисплей
да
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
нижняя
Управление
электронное
Наличие УЗО
да
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
97
Глубина, см
26
Страна производитель
Китай
Описание
Водонагреватель с эмалированным покрытием внутреннего бака и с инверторным управлением. Технология digital INVERTER Уникальная технология, реализованная в водонагревателях направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы, благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами нагревательные элементы подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени необходима. Благодаря этой технологии экономится электроэнергия и ресурс работы самих ТЭНов. Технология SMART MEMORY Эта технология запоминает привычки пользователя. После первых 7 дней знакомства водонагревателя с Вашим расписанием использования горячей воды, прибор составит алгоритм, по которому в дальнейшем будет работать — он сам решит, когда ему необходимо подготовить для Вас горячую воду. Технология X-HEAT Система сухих ТЭНов X-HEAT - это конструктивное решение, при котором нагревательные элементы не имеют прямого контакта с водой. ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах и значительно увеличивает срок их работы. Санитарная антибактериальная обработка воды BACTERIA STOP SYSTEM Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System – это цикл термических обработок (нагрев до 70°С) воды внутри водонагревателя, при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора.


Теги товара: накопительные
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Отзывы


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