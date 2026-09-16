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Кабель Ugreen L509 Gray (35513) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Ugreen L509 Gray (35513)

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Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 1
Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 2
Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 3
Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 4
Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 5
Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 6
Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 7
Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 8
Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 9
Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 10
Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серый;черный
  • Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 1
  • Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 2
  • Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 3
  • Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 4
  • Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 5
  • Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 6
  • Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 7
  • Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 8
  • Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 9
  • Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 10
  • Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 130 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713984
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель Ugreen L509 Gray (35513)
1 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Длина провода
3
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серый;черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
110

Описание товара Кабель Ugreen L509 Gray (35513)

Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.



Теги товара: type-c

Отзывы о товаре Кабель Ugreen L509 Gray (35513)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Длина провода
3
Разъем подключения
USB Type-C
Разъем 1
USB Type-C
Разъем 2
USB Type-C
Выходной ток, A
5
Совместимость
мобильные устройства с соответствующими разъемами
Цвет
серый;черный
Страна производитель
Китай
Описание
Выполнен из качественных прочных материалов, обеспечивает длительную бесперебойную работу.


Теги товара: type-c
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Ugreen L509 Gray (35513) - данный товар вы можете купить по цене 1130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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