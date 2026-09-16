Кабель Baseus Dynamic 2m Orange (CALD000107)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель Baseus Dynamic 2m Orange (CALD000107)
Кабель Baseus USB Type C Lightning был разработан для пользователей устройств Apple, которые хотят быстро зарядить свои телефоны мощностью до 20 Вт. Он поддерживает протокол Power Delivery и совместим с устройствами с разъемом Lightning. Надежная работа, в том числе благодаря интегральной схеме и постоянной температурой перехода, интеллектуальная регулировка напряжения и тока в зависимости от типа заряжаемых устройств - гарантия безопасности. Кабель адаптирован для быстрой зарядки Power Delivery 20 Вт. Совместим с зарядными устройствами на 20 Вт и 18 Вт для iPhone и iPad. Корпуса штекеров из АБС-пластика и нейлоновая оплетка кабеля. Стандарт USB 2.0 и скорость передачи данных до 480 Мбит / с. Сверхбыстрая зарядка аккумулятора до 20 Вт. Быстрая зарядка означает, что вы можете зарядить аккумулятор вашего iPhone до 50% всего за 30 минут с помощью кабеля. Продукт соответствует протоколу 18 Вт и 20 Вт, поэтому он подходит для поддержки широкого спектра устройств Apple от серий 12 до 6S. Прочный кабель для специальных задач Кабель обладает высокой прочностью, которая достигается благодаря отличному качеству материалов. У нас есть компоненты из АБС-пластика для защиты от выцветания и окисления, а также резиновые компоненты для защиты портов и металлических концов вашего телефона. Кабель снаружи защищен нейлоновой оплеткой, поэтому он не деформируется и не ломается в результате частых перегибов. После сложения вы можете удобно застегнуть его на липучку, входящую в комплект.
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