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James Brown - Night Train! (9003829978568) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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James Brown - Night Train! (9003829978568) виниловая пластинка

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James Brown - Night Train! (9003829978568) виниловая пластинка - фото 1
James Brown - Night Train! (9003829978568) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Night Train!
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • James Brown - Night Train! (9003829978568) виниловая пластинка - фото 1
  • James Brown - Night Train! (9003829978568) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712250
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Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Night Train!
Жанр
Soul
Трек-лист
Hold It, The Scratch, Night Train, The Wobble, Night Flying, Just A Little Bit Of Everything, Doin' Everything, Suds, Tonk Game, Switch-A-Roo, Bushy Tail, Cross Firing
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара James Brown - Night Train! (9003829978568) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку "James Brown / Night Train! (Mighty Instrumentals) (1LP)" - это отличная возможность погрузиться в мир неподражаемого звука и страстных ритмов Джеймса Брауна. Альбом представлен на красном виниле, что придает ему особый шарм и привлекательность. Альбом "Night Train! (Mighty Instrumentals)" от Джеймса Брауна представляет собой сборник мощных инструментальных композиций, которые заставят вас перемещаться в такт и не устоять на месте. Мелодии насыщены энергией и страстью, отражающими неподражаемый стиль и талант этого знаменитого исполнителя. Купить виниловую пластинку "James Brown / Night Train! (Mighty Instrumentals) (1LP)" - это прекрасный шанс обзавестись этим музыкальным шедевром и насладиться бесподобным звучанием Джеймса Брауна. Не упустите возможность приобрести этот альбом и погрузиться в виртуозную музыку одного из самых влиятельных исполнителей в истории музыки!



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре James Brown - Night Train! (9003829978568) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9003829978568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
James Brown
Альбом (сингл)
Night Train!
Жанр
Soul
Трек-лист
Hold It, The Scratch, Night Train, The Wobble, Night Flying, Just A Little Bit Of Everything, Doin' Everything, Suds, Tonk Game, Switch-A-Roo, Bushy Tail, Cross Firing
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Купить виниловую пластинку "James Brown / Night Train! (Mighty Instrumentals) (1LP)" - это отличная возможность погрузиться в мир неподражаемого звука и страстных ритмов Джеймса Брауна. Альбом представлен на красном виниле, что придает ему особый шарм и привлекательность. Альбом "Night Train! (Mighty Instrumentals)" от Джеймса Брауна представляет собой сборник мощных инструментальных композиций, которые заставят вас перемещаться в такт и не устоять на месте. Мелодии насыщены энергией и страстью, отражающими неподражаемый стиль и талант этого знаменитого исполнителя. Купить виниловую пластинку "James Brown / Night Train! (Mighty Instrumentals) (1LP)" - это прекрасный шанс обзавестись этим музыкальным шедевром и насладиться бесподобным звучанием Джеймса Брауна. Не упустите возможность приобрести этот альбом и погрузиться в виртуозную музыку одного из самых влиятельных исполнителей в истории музыки!


Теги товара: Соул
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Отзывы


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