Культиватор бензиновый DEKO DKGC 57
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712036
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Характеристики
Бренд
Высота, см
31.5
Глубина вспахивания
10 см
Глубина культивирования
10 см
Количество фрез в комплекте
1
Максимальная ширина обработки
26
Объем топливного двигателя
57 см?
Объём топливного бака, л
1.2
Тип двигателя
бензиновый
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
45.5
Размеры в упаковке, см
47х46х32
Вес, кг.
14.5
Описание товара Культиватор бензиновый DEKO DKGC 57
Если вы ищете надежный и эффективный инструмент для обработки почвы на вашем участке, наш бензиновый культиватор DEKO DKGC 57 станет идеальным выбором. Благодаря мощному двигателю объемом 57 см? и мощностью 2,8 л.с., этот культиватор легко справляется с различными задачами по уходу за садом и огородом.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Высота, см
31.5
Глубина вспахивания
10 см
Глубина культивирования
10 см
Количество фрез в комплекте
1
Максимальная ширина обработки
26
Объем топливного двигателя
57 см?
Объём топливного бака, л
1.2
Тип двигателя
бензиновый
Тип редуктора
червячный
Ширина, см
45.5
Если вы ищете надежный и эффективный инструмент для обработки почвы на вашем участке, наш бензиновый культиватор DEKO DKGC 57 станет идеальным выбором. Благодаря мощному двигателю объемом 57 см? и мощностью 2,8 л.с., этот культиватор легко справляется с различными задачами по уходу за садом и огородом.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей
Теги товара: С червячным редуктором
Культиватор бензиновый DEKO DKGC 57 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 12600 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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