Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple
Смартфоны Xiaomi продолжают впечатлять своими инновациями и мощными характеристиками, и новый представитель этого бренда не является исключением. Он оснащен большим 6,9-дюймовым экраном, который предлагает захватывающие визуальные впечатления благодаря разрешению 2340x1080 пикселей. Это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и широкие углы обзора. В основе устройства лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, который обеспечивает безупречную производительность и быстродействие. Пользователи смогут наслаждаться многозадачностью и требовательными приложениями без задержек и перерывов. Частота обновления экрана составляет впечатляющие 144 Гц, обеспечивая невероятную плавность и отзывчивость интерфейса, особенно во время игр или просмотра динамичного контента. Устройство работает на популярной и интуитивно понятной операционной системе Android, обеспечивая доступ к множеству приложений и сервисов через Google Play. Кроме того, смартфон поддерживает две SIM-карты, что позволяет удобно комбинировать личные и рабочие контакты или выбрать лучшие тарифы от разных операторов. Этот смартфон Xiaomi идеально подойдет для пользователей, ищущих производительность, надежность и передовые функции в одном устройстве.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
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Достоинства:
Комментарий:
отцу вроде понравилось, правда прошивка русская, сменить оказалось немного сложнее с учётом того, что заявки на разблокировку сейчас в миллисекунды до лимита доходят, из минусов - лопата огромная)
Достоинства:
Комментарий:
Покупали маме в подарок На первое время кажется большим в руке и громоздким Привыкла и очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
пришло в срок , все упаковано телефон как в описании 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон немного тормозит, и много есть в нем мусора и лишних не нужных функций.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон! Купила в подарок! Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
брала в подарок мужу по его же заказу. вроде доволен, долго разбирались как переносить данные со старого телефона(оказывается есть спец. прога mi mover ). и по-новой во всё кабинеты и приложения входить и везде пароли по-новой вводить. на этот телефон нет официальной инструкции на сайте производителя!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, все пришло упаковано. Все целое, завёлся сразу, все скачалось работает отлично. Супруга счастлива.
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает , пришел целый , в комплекте зарядка была
Достоинства:
Комментарий:
Вроде работает . Зарядка идёт . Ещё не пользовался . Если что не так отзыв дополню .
Достоинства:
Комментарий:
в целом не плохо, только камеры конечно ниже среднего, и тормозной... брал из-за увеличенной ёмкости батареи маме.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Упаковка: 11 из 10, упаковано как картридж для лазерного принтера, без приувеличения можно с самолета сбрасывать и в футбол играть. Доставка: Быстрая, пришло на пару дней раньше срока. Сам телефон: Пришел запаянным, комплект полный. Оригинал, РОССИЙСКАЯ прошивка, без приколов с объемом памяти и вирусами. После получения спокойно обновился до андроид 16. В целом, телефон понравился. В остальном, перед покупкой лучще читать профильные ресурсы. Продавца рекомендую. Быстро, четко, без нервов.
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок,на первый взгляд все хорошо, рабочий,чехол и зарядник идет в комплекте,остальное еще не смотрел если что добавлю отзыв,с так все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
впечатления прекрасные, есть чехол, зарядка, защитная плёнка на экране и приятный цвет
Достоинства:
Комментарий:
Забрал упакованный и подарил ребенку,как в работе не знаю,позже дополню!
Достоинства:
Комментарий:
отлично тлф от бренда все соответствует батарея удивила держит 2 дня
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Purple
Достоинства:
Комментарий:
отцу вроде понравилось, правда прошивка русская, сменить оказалось немного сложнее с учётом того, что заявки на разблокировку сейчас в миллисекунды до лимита доходят, из минусов - лопата огромная)
Достоинства:
Комментарий:
Покупали маме в подарок На первое время кажется большим в руке и громоздким Привыкла и очень нравится
Достоинства:
Комментарий:
пришло в срок , все упаковано телефон как в описании 5 звезд
Достоинства:
Комментарий:
Смартфон немного тормозит, и много есть в нем мусора и лишних не нужных функций.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон! Купила в подарок! Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
брала в подарок мужу по его же заказу. вроде доволен, долго разбирались как переносить данные со старого телефона(оказывается есть спец. прога mi mover ). и по-новой во всё кабинеты и приложения входить и везде пароли по-новой вводить. на этот телефон нет официальной инструкции на сайте производителя!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично, все пришло упаковано. Все целое, завёлся сразу, все скачалось работает отлично. Супруга счастлива.
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает , пришел целый , в комплекте зарядка была
Достоинства:
Комментарий:
Вроде работает . Зарядка идёт . Ещё не пользовался . Если что не так отзыв дополню .
Достоинства:
Комментарий:
в целом не плохо, только камеры конечно ниже среднего, и тормозной... брал из-за увеличенной ёмкости батареи маме.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! Упаковка: 11 из 10, упаковано как картридж для лазерного принтера, без приувеличения можно с самолета сбрасывать и в футбол играть. Доставка: Быстрая, пришло на пару дней раньше срока. Сам телефон: Пришел запаянным, комплект полный. Оригинал, РОССИЙСКАЯ прошивка, без приколов с объемом памяти и вирусами. После получения спокойно обновился до андроид 16. В целом, телефон понравился. В остальном, перед покупкой лучще читать профильные ресурсы. Продавца рекомендую. Быстро, четко, без нервов.
Достоинства:
Комментарий:
брал в подарок,на первый взгляд все хорошо, рабочий,чехол и зарядник идет в комплекте,остальное еще не смотрел если что добавлю отзыв,с так все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
впечатления прекрасные, есть чехол, зарядка, защитная плёнка на экране и приятный цвет
Достоинства:
Комментарий:
Забрал упакованный и подарил ребенку,как в работе не знаю,позже дополню!
Достоинства:
Комментарий:
отлично тлф от бренда все соответствует батарея удивила держит 2 дня