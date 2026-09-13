Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
AWAKE
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711968
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Ghostly International
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ghostly International
Barcode
[0804297820873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
AWAKE
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Awake, Montana, L, Dye, See, Apogee, Spectre, Plains
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка
Скотт Хансен возвращается со своим вторым альбомом «Awake» под псевдонимом TYCHO. Многогранный артист (фотограф, графический дизайнер, композитор и известный блогер) представляет долгожданное продолжение «Dive», своего превосходного дебютного альбома, выпущенного на лейбле GHOSTLY INTERNATIONAL. TYCHO теперь трио, и «Awake» переносит его музыку от эмбиента до пост-рока, сохраняя при этом великолепные фактуры, уже слышанные на «Dive». Это альбом, посвященный TYCHO. Ключевые треки: Awake, Dye, Apogee, Plains.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPat Metheny - Pat Metheny Group (0602527278896) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитSimone Cristicchi - Abbi Cura Di Me (0198029020816) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитTash Sultana - Return To The Roots (coloured) (0198028963510) ви...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPrefab Sprout - From Langley Park To Memphis (Coloured) (0198028...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитLou Reed - Transformer (Coloured) (0198029719611) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMolotovs - Wasted On Youth (Blue) (5030463653272) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCeline Dion - Falling Into You (0199584241319) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитBeck, Hyperspace (0602577692451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитCake - Pressure Chief (0196588093210) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитPink Floyd - 8-Tracks (coloured) (0199584438511) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитMike Oldfield - Tubular Bells 2003 (Blue) (5021732515896) винило...
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитVarious Artists - Arvo Part: Pax (5021732770493) виниловая пласт...
Бренд
Ghostly International
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ghostly International
Barcode
[0804297820873]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Tycho
Альбом (сингл)
AWAKE
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
Awake, Montana, L, Dye, See, Apogee, Spectre, Plains
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Скотт Хансен возвращается со своим вторым альбомом «Awake» под псевдонимом TYCHO. Многогранный артист (фотограф, графический дизайнер, композитор и известный блогер) представляет долгожданное продолжение «Dive», своего превосходного дебютного альбома, выпущенного на лейбле GHOSTLY INTERNATIONAL. TYCHO теперь трио, и «Awake» переносит его музыку от эмбиента до пост-рока, сохраняя при этом великолепные фактуры, уже слышанные на «Dive». Это альбом, посвященный TYCHO. Ключевые треки: Awake, Dye, Apogee, Plains.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Tycho - Awake (coloured) (0804297820873) виниловая пластинка