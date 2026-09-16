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Toro Y Moi - Hole Erth (0656605165509) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Toro Y Moi - Hole Erth (0656605165509) виниловая пластинка

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Toro Y Moi - Hole Erth (0656605165509) виниловая пластинка - фото 1
Toro Y Moi - Hole Erth (0656605165509) виниловая пластинка - фото 2
Toro Y Moi - Hole Erth (0656605165509) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Toro Y Moi
Альбом (сингл)
Hole Erth
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Toro Y Moi - Hole Erth (0656605165509) виниловая пластинка - фото 1
  • Toro Y Moi - Hole Erth (0656605165509) виниловая пластинка - фото 2
  • Toro Y Moi - Hole Erth (0656605165509) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711819
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Toro Y Moi - Hole Erth (0656605165509) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605165509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Toro Y Moi
Альбом (сингл)
Hole Erth
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Walking In The Rain, CD-R, HOV, Tuesday, Hollywood, Reseda, Babydaddy, Madonna, Undercurrent, Off Road, Smoke, Heaven, Starlink
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Toro Y Moi - Hole Erth (0656605165509) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walking In The Rain, CD-R, HOV, Tuesday, Hollywood, Reseda, Babydaddy, Madonna, Undercurrent, Off Road, Smoke, Heaven, Starlink

Отзывы о товаре Toro Y Moi - Hole Erth (0656605165509) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
DEAD OCEANS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
DEAD OCEANS
Barcode
[0656605165509]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Toro Y Moi
Альбом (сингл)
Hole Erth
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Walking In The Rain, CD-R, HOV, Tuesday, Hollywood, Reseda, Babydaddy, Madonna, Undercurrent, Off Road, Smoke, Heaven, Starlink
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walking In The Rain, CD-R, HOV, Tuesday, Hollywood, Reseda, Babydaddy, Madonna, Undercurrent, Off Road, Smoke, Heaven, Starlink
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Toro Y Moi - Hole Erth (0656605165509) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4030 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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