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Avantasia - Here Be Dragons (0810157921499) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Avantasia - Here Be Dragons (0810157921499) виниловая пластинка

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Avantasia - Here Be Dragons (0810157921499) виниловая пластинка - фото 1
Avantasia - Here Be Dragons (0810157921499) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
HERE BE DRAGONS
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Avantasia - Here Be Dragons (0810157921499) виниловая пластинка - фото 1
  • Avantasia - Here Be Dragons (0810157921499) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711625
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Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0810157921499]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
HERE BE DRAGONS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Creepshow, Dragons, Twilight, The Witch, Phantasmagoria, Bring On The Night, Unleash The Kraken, Avalon, Against The Wind, Everybody's Here Until The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avantasia - Here Be Dragons (0810157921499) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Creepshow, Dragons, Twilight, The Witch, Phantasmagoria, Bring On The Night, Unleash The Kraken, Avalon, Against The Wind, Everybody's Here Until The End

Отзывы о товаре Avantasia - Here Be Dragons (0810157921499) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0810157921499]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
HERE BE DRAGONS
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Creepshow, Dragons, Twilight, The Witch, Phantasmagoria, Bring On The Night, Unleash The Kraken, Avalon, Against The Wind, Everybody's Here Until The End
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Creepshow, Dragons, Twilight, The Witch, Phantasmagoria, Bring On The Night, Unleash The Kraken, Avalon, Against The Wind, Everybody's Here Until The End
Самовывоз
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Отзывы


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