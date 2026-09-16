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Blockhead - The Music Scene (coloured) (5054429157550) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Blockhead - The Music Scene (coloured) (5054429157550) виниловая пластинка

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Blockhead - The Music Scene (coloured) (5054429157550) виниловая пластинка - фото 1
Blockhead - The Music Scene (coloured) (5054429157550) виниловая пластинка - фото 2
Blockhead - The Music Scene (coloured) (5054429157550) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blockhead
Альбом (сингл)
The Music Scene
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Blockhead - The Music Scene (coloured) (5054429157550) виниловая пластинка - фото 1
  • Blockhead - The Music Scene (coloured) (5054429157550) виниловая пластинка - фото 2
  • Blockhead - The Music Scene (coloured) (5054429157550) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711615
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Blockhead - The Music Scene (coloured) (5054429157550) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429157550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blockhead
Альбом (сингл)
The Music Scene
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
It's Raining Clouds, The Music Scene, Which One Of You Jerks Drank My Arnold Palmer, Attack The Doctor, The Prettiest Sea Slug, The Daily Routine, Tricky Turtle, Four Walls, Pity Party, Farewell Spaceman
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Blockhead - The Music Scene (coloured) (5054429157550) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's Raining Clouds, The Music Scene, Which One Of You Jerks Drank My Arnold Palmer, Attack The Doctor, The Prettiest Sea Slug, The Daily Routine, Tricky Turtle, Four Walls, Pity Party, Farewell Spaceman

Отзывы о товаре Blockhead - The Music Scene (coloured) (5054429157550) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Ninja Tune
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ninja Tune Records
Barcode
[5054429157550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Blockhead
Альбом (сингл)
The Music Scene
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
It's Raining Clouds, The Music Scene, Which One Of You Jerks Drank My Arnold Palmer, Attack The Doctor, The Prettiest Sea Slug, The Daily Routine, Tricky Turtle, Four Walls, Pity Party, Farewell Spaceman
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: It's Raining Clouds, The Music Scene, Which One Of You Jerks Drank My Arnold Palmer, Attack The Doctor, The Prettiest Sea Slug, The Daily Routine, Tricky Turtle, Four Walls, Pity Party, Farewell Spaceman
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Blockhead - The Music Scene (coloured) (5054429157550) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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