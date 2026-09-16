Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка
С альбомом «Theli» шведы прочно закрепили за собой репутацию раздвигающих границы метала 90-х – среди таких исполнителей, как их соотечественники TIAMAT, THE GATHERING и MOONSPELL, которых в то время часто называли «готик-металом». THERION продолжали открывать новые горизонты, вдохновляя других: в альбоме «A'arab Zaraq -Lucid Dreaming» (1997) Кристофер продолжил исследовать использование ближневосточной музыки в металле, начатое им ещё в 1992 году, а в «Secret Of The Runes» (2001) он осмелился использовать шведские тексты в некоторых песнях. Хотя критики были в замешательстве, а фанаты – в сомнении, THERION часто опережали своё время и оправдывали себя в ретроспективе. Даже альбом «Les Fleurs Du Mal», посвящённый 25-летию группы, уже преодолел первоначальный шок, уступая по популярности только классическому «Vovin» (1998). Когда Кристофер столкнулся с вопросом о том, куда двигаться дальше после того, как драматичный «Beloved Antichrist» (2018) наконец выполнил свою музыкальную миссию, его ответом стал «Leviathan», названный в честь гигантского морского чудовища из иудео-христианского мифа, уходящего корнями в вавилонское сказание: THERION создали альбом-гигант, ставший настоящим хитом, и впервые в истории шведов их поклонникам не предлагают открывать для себя что-то новое, а просто расслабиться и наслаждаться лучшим, что есть в их творчестве!
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