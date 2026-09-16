Top.Mail.Ru
Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 1
Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 2
Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 3
Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 4
Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 5
Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 6
Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 7
Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Leviathan
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 1
  • Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 2
  • Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 3
  • Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 4
  • Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 5
  • Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 6
  • Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 7
  • Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711580
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629623043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Leviathan
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Leaf On The Oak Of Far, Tuonela, Leviathan, Die Wellen Der Zeit, A?i Dah?ka, Eye Of Algol, Nocturnal Light, Great Marquis Of Hell, Psalm Of Retribution, Primer Sol, Ten Courts Of Diyu
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка

С альбомом «Theli» шведы прочно закрепили за собой репутацию раздвигающих границы метала 90-х – среди таких исполнителей, как их соотечественники TIAMAT, THE GATHERING и MOONSPELL, которых в то время часто называли «готик-металом». THERION продолжали открывать новые горизонты, вдохновляя других: в альбоме «A'arab Zaraq -Lucid Dreaming» (1997) Кристофер продолжил исследовать использование ближневосточной музыки в металле, начатое им ещё в 1992 году, а в «Secret Of The Runes» (2001) он осмелился использовать шведские тексты в некоторых песнях. Хотя критики были в замешательстве, а фанаты – в сомнении, THERION часто опережали своё время и оправдывали себя в ретроспективе. Даже альбом «Les Fleurs Du Mal», посвящённый 25-летию группы, уже преодолел первоначальный шок, уступая по популярности только классическому «Vovin» (1998). Когда Кристофер столкнулся с вопросом о том, куда двигаться дальше после того, как драматичный «Beloved Antichrist» (2018) наконец выполнил свою музыкальную миссию, его ответом стал «Leviathan», названный в честь гигантского морского чудовища из иудео-христианского мифа, уходящего корнями в вавилонское сказание: THERION создали альбом-гигант, ставший настоящим хитом, и впервые в истории шведов их поклонникам не предлагают открывать для себя что-то новое, а просто расслабиться и наслаждаться лучшим, что есть в их творчестве!

Отзывы о товаре Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629623043]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Therion
Альбом (сингл)
Leviathan
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Leaf On The Oak Of Far, Tuonela, Leviathan, Die Wellen Der Zeit, A?i Dah?ka, Eye Of Algol, Nocturnal Light, Great Marquis Of Hell, Psalm Of Retribution, Primer Sol, Ten Courts Of Diyu
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Страна производства
Германия
Описание
С альбомом «Theli» шведы прочно закрепили за собой репутацию раздвигающих границы метала 90-х – среди таких исполнителей, как их соотечественники TIAMAT, THE GATHERING и MOONSPELL, которых в то время часто называли «готик-металом». THERION продолжали открывать новые горизонты, вдохновляя других: в альбоме «A'arab Zaraq -Lucid Dreaming» (1997) Кристофер продолжил исследовать использование ближневосточной музыки в металле, начатое им ещё в 1992 году, а в «Secret Of The Runes» (2001) он осмелился использовать шведские тексты в некоторых песнях. Хотя критики были в замешательстве, а фанаты – в сомнении, THERION часто опережали своё время и оправдывали себя в ретроспективе. Даже альбом «Les Fleurs Du Mal», посвящённый 25-летию группы, уже преодолел первоначальный шок, уступая по популярности только классическому «Vovin» (1998). Когда Кристофер столкнулся с вопросом о том, куда двигаться дальше после того, как драматичный «Beloved Antichrist» (2018) наконец выполнил свою музыкальную миссию, его ответом стал «Leviathan», названный в честь гигантского морского чудовища из иудео-христианского мифа, уходящего корнями в вавилонское сказание: THERION создали альбом-гигант, ставший настоящим хитом, и впервые в истории шведов их поклонникам не предлагают открывать для себя что-то новое, а просто расслабиться и наслаждаться лучшим, что есть в их творчестве!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Therion - Leviathan (picture) (4065629623043) виниловая пластинка – стоимость товара 4030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...