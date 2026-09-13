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Шланг высокого давления Bort BHS-10-Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шланг высокого давления Bort BHS-10-Pro

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Шланг высокого давления Bort BHS-10-Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, морозостойкий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711339
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Характеристики

Бренд
BORT
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, морозостойкий
Длина, м
10
Min рабочее давление, бар
200
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, г.
920

Описание товара Шланг высокого давления Bort BHS-10-Pro

Прочный многослойный шланг длиной 10 метров. На обоих концах стандартная резьба М22х1.5. Шланг не имеет эффекта памяти, не дубеет на морозе и не скручивается спиралью.

Отзывы о товаре Шланг высокого давления Bort BHS-10-Pro




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Характеристики
Бренд
BORT
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, морозостойкий
Длина, м
10
Min рабочее давление, бар
200
Описание
Прочный многослойный шланг длиной 10 метров. На обоих концах стандартная резьба М22х1.5. Шланг не имеет эффекта памяти, не дубеет на морозе и не скручивается спиралью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг высокого давления Bort BHS-10-Pro - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1550 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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