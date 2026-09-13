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Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекла покровные Levenhuk Discovery 100

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Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 1
Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 2
Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 3
Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 4
Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 5
Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 6
Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло
  • Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 1
  • Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 2
  • Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 3
  • Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 4
  • Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 5
  • Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 6
  • Стекла покровные Levenhuk Discovery 100 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710667
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Стекло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х3
Вес, г.
35

Описание товара Стекла покровные Levenhuk Discovery 100

Покровное стекло необходимо для накрывания микропрепарата, размещенного на предметном стекле. Именно через него и происходит исследование образца, поэтому качество покровного стекла должно быть очень высоким. Каждое стекло из набора Levenhuk Discovery 100 сделано из оптического стекла, имеет равномерную толщину по всей длине, отличается однородной и прозрачной структурой. Их можно использовать как для любительских, так и для профессиональных лабораторных исследований.

Отзывы о товаре Стекла покровные Levenhuk Discovery 100




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Стекло
Страна производитель
Китай
Описание
Покровное стекло необходимо для накрывания микропрепарата, размещенного на предметном стекле. Именно через него и происходит исследование образца, поэтому качество покровного стекла должно быть очень высоким. Каждое стекло из набора Levenhuk Discovery 100 сделано из оптического стекла, имеет равномерную толщину по всей длине, отличается однородной и прозрачной структурой. Их можно использовать как для любительских, так и для профессиональных лабораторных исследований.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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