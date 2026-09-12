Набор слайдов Godox AK-S02
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Студийное оборудование
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675407
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Студийное оборудование
Особенности
совместимость с фотокамерами: Canon, Fujifilm, Konica Minolta, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
100
Описание товара Набор слайдов Godox AK-S02
Набор слайдов Godox AK-S02 состоит из 10 проекционных слайдов с изображениями различных текстур и предназначен для использования с проекционной приставкой AK-R21.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Студийное оборудование
Особенности
совместимость с фотокамерами: Canon, Fujifilm, Konica Minolta, Leica, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sony
Страна производитель
Китай
Набор слайдов Godox AK-S02 состоит из 10 проекционных слайдов с изображениями различных текстур и предназначен для использования с проекционной приставкой AK-R21.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Набор слайдов Godox AK-S02 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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