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Алмазная коронка Makita 80мм D-44644 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алмазная коронка Makita 80мм D-44644

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Алмазная коронка Makita 80мм D-44644
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Керамика
Комплектация
коронка, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710221
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Характеристики

Бренд
Makita
Страна производства
Япония
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Керамика
Дополнительно
посадочный диаметр М14
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
185x60x115
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х11х8
Вес, г.
730

Описание товара Алмазная коронка Makita 80мм D-44644

Коронка алмазная 80 мм, M14x2 Makita D-44644 предназначена для работы совместно с УШМ. Служит для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Начинать сверление рекомендуется краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение.



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Отзывы о товаре Алмазная коронка Makita 80мм D-44644




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Страна производства
Япония
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень, Керамика
Дополнительно
посадочный диаметр М14
Комплектация
коронка, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
185x60x115
Страна производитель
Китай
Описание
Коронка алмазная 80 мм, M14x2 Makita D-44644 предназначена для работы совместно с УШМ. Служит для сверления природного камня, керамики, бетона и кирпича. Начинать сверление рекомендуется краем коронки, под углом, постепенно переводя коронку в вертикальное положение.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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