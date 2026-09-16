Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
160
Комплектация
бур - 10 шт., упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710261
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Характеристики
Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
160
Комплектация
бур - 10 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х5
Вес, г.
100
Описание товара Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905
Сверла ударные Bosch 2608833905 с центрирующим острием предназначены для эффективного и точного сверления в бетоне. Асимметричная конструкция сверлильной головки и наличие четырех спиралей обеспечивают высокую эффективность отвода сверлильной пыли и минимальный износ сверла. Геометрия 4-х режущих кромок предотвращает заклинивание сверла в арматуре.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
160
Комплектация
бур - 10 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Сверла ударные Bosch 2608833905 с центрирующим острием предназначены для эффективного и точного сверления в бетоне. Асимметричная конструкция сверлильной головки и наличие четырех спиралей обеспечивают высокую эффективность отвода сверлильной пыли и минимальный износ сверла. Геометрия 4-х режущих кромок предотвращает заклинивание сверла в арматуре.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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