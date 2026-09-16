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Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905

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Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905 - фото 1
Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905 - фото 2
Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905 - фото 3
Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905 - фото 4
Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
160
Комплектация
бур - 10 шт., упаковка
  • Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905 - фото 1
  • Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905 - фото 2
  • Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905 - фото 3
  • Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905 - фото 4
  • Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710261
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
160
Комплектация
бур - 10 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х5х5
Вес, г.
100

Описание товара Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905

Сверла ударные Bosch 2608833905 с центрирующим острием предназначены для эффективного и точного сверления в бетоне. Асимметричная конструкция сверлильной головки и наличие четырех спиралей обеспечивают высокую эффективность отвода сверлильной пыли и минимальный износ сверла. Геометрия 4-х режущих кромок предотвращает заклинивание сверла в арматуре.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур Bosch SDS-plus 5X 12x100x160 (-10-) 2.608.833.905




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал
сталь
Материал назначения
Бетон, Кирпич, Камень
Диаметр, мм
12
Посадочный диаметр, мм
12
Длина, мм
160
Комплектация
бур - 10 шт., упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Сверла ударные Bosch 2608833905 с центрирующим острием предназначены для эффективного и точного сверления в бетоне. Асимметричная конструкция сверлильной головки и наличие четырех спиралей обеспечивают высокую эффективность отвода сверлильной пыли и минимальный износ сверла. Геометрия 4-х режущих кромок предотвращает заклинивание сверла в арматуре.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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