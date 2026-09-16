Алмазный диск Bosch 125-22.23 Best for UniversalT 2.608.602.672
Оригинальный товар
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Характеристики
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Камень
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710230
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Характеристики
Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Камень
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х1
Вес, г.
171
Описание товара Алмазный диск Bosch 125-22.23 Best for UniversalT 2.608.602.672
Алмазный отрезной диск Best for Universal Turbo позволяет осуществлять быструю резку универсальных строительных материалов. Оптимизированная алмазная матрица обеспечивает самую быструю резку ряда видов строительных материалов. Форма матрицы диска разработана для универсальной резки и получения практически идеальной поверхности для всех видимых спилов. Кроме того, это изделие режет быстро и производит минимальную вибрацию. Использовать этот диск для резки строительных материалов, например бетона и каменной кладки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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Бренд
Назначение
для шлифмашин
Материал назначения
Бетон, Камень
Диаметр, мм
125
Посадочный диаметр, мм
22,2
Комплектация
диск, упаковка
Страна производитель
Китай
Алмазный отрезной диск Best for Universal Turbo позволяет осуществлять быструю резку универсальных строительных материалов. Оптимизированная алмазная матрица обеспечивает самую быструю резку ряда видов строительных материалов. Форма матрицы диска разработана для универсальной резки и получения практически идеальной поверхности для всех видимых спилов. Кроме того, это изделие режет быстро и производит минимальную вибрацию. Использовать этот диск для резки строительных материалов, например бетона и каменной кладки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Алмазный диск Bosch 125-22.23 Best for UniversalT 2.608.602.672 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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