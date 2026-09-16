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Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239

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Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239 - фото 1
Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239 - фото 2
Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239 - фото 3
Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239 - фото 4
Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Диаметр, мм
25
Посадочный диаметр, мм
25
Длина, мм
450
Ширина, мм
25
Комплектация
бур, упаковка
  • Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239 - фото 1
  • Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239 - фото 2
  • Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239 - фото 3
  • Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239 - фото 4
  • Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710258
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Диаметр, мм
25
Посадочный диаметр, мм
25
Длина, мм
450
Ширина, мм
25
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х4х4
Вес, г.
770

Описание товара Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239

Бур BOSCH SDS-plus 5 это продвинутая серия буров с двумя режущими кромками, которые выполнены из каленного твердосплава при помощи AWB пайки. Технология пайки, оптимизирована под диаметр бура, что значительно увеличивает крепость и уменьшает вибрацию во время сверления. Зубья на твердосплавной напайке, выводят пыль непосредственно в спираль. Запатентованная 4-х спиральная конструкция Turbo, очень эффективно выводит отработанную пыль. По индикатору износа, можно определить допуск, чтобы можно было установить дюбель. В бурах диаметром ? 10 мм, используется активное центрирующее острие Аctiveteq. Данная серия буров имеет превосходный срок службы. Подходят для всех перфораторов с патроном SDS-Plus.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Бур Bosch SDS-plus 25х400х450 мм SDS-plus-5 1618596239




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Назначение
для перфораторов
Материал назначения
Бетон, Кирпич
Диаметр, мм
25
Посадочный диаметр, мм
25
Длина, мм
450
Ширина, мм
25
Комплектация
бур, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Бур BOSCH SDS-plus 5 это продвинутая серия буров с двумя режущими кромками, которые выполнены из каленного твердосплава при помощи AWB пайки. Технология пайки, оптимизирована под диаметр бура, что значительно увеличивает крепость и уменьшает вибрацию во время сверления. Зубья на твердосплавной напайке, выводят пыль непосредственно в спираль. Запатентованная 4-х спиральная конструкция Turbo, очень эффективно выводит отработанную пыль. По индикатору износа, можно определить допуск, чтобы можно было установить дюбель. В бурах диаметром ? 10 мм, используется активное центрирующее острие Аctiveteq. Данная серия буров имеет превосходный срок службы. Подходят для всех перфораторов с патроном SDS-Plus.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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