Диск пильный Bosch Expert for Wood 165x30x2.6/1.6x36T 2.608.644.026
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Диск пильный Bosch Expert for Wood 165x30x2.6/1.6x36T 2.608.644.026
Зубья из твердого сплава Microteq высокой плотности (собственного производства) в сочетании с прочным профилем зуба идеально подходят для универсального применения Совместимо с погружными, ручными, торцовочными, панельными и настольными циркулярными пилами, а также с мини-пилами и горизонтальными/вертикальными форматными пилами. В зависимости от количества зубьев достигаются различные результаты с использованием пильных дисков Expert for Wood, имеющих геометрию зубьев ATB (чередующийся угол скоса режущей кромки): при большем количестве зубьев лезвие обеспечивает чистые пропилы, в то время как низкое количество зубьев обеспечивает сплошные и эффективные пропилы.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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