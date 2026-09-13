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Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002)

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Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002) - фото 1
Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002) - фото 2
Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002) - фото 3
Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002) - фото 4
Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002) - фото 5
Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
  • Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002) - фото 1
  • Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002) - фото 2
  • Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002) - фото 3
  • Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002) - фото 4
  • Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002) - фото 5
  • Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710062
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Характеристики

Бренд
Baseus
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB Type C, USB 3.2
Габаритные размеры, мм
153.5x69.4x17.6 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х9х4
Вес, г.
290

Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002)

Baseus Airpower Fast Charge Power Bank — это стильное и мощное устройство с поддержкой быстрой зарядки. Благодаря входу 18W он полностью заряжается за 2 часа 48 минут. Оснащён портами USB и Type-C для одновременной зарядки двух устройств и совместим с большинством устройств. Компактный, универсальный и идеально подходящий для активной жизни.



Теги товара: На 10000 mAh

Отзывы о товаре Портативное зарядное устройство Baseus Airpow White (PPQD090002)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Цвет
белый
Емкость, mAh
10000
Макс. выходной ток, А
2.4
Выходное напряжение
12 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
2
Разъемы вход
microUSB, USB Type C
Разъемы выход
USB Type C, USB 3.2
Габаритные размеры, мм
153.5x69.4x17.6 мм
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Страна производитель
Китай
Описание
Baseus Airpower Fast Charge Power Bank — это стильное и мощное устройство с поддержкой быстрой зарядки. Благодаря входу 18W он полностью заряжается за 2 часа 48 минут. Оснащён портами USB и Type-C для одновременной зарядки двух устройств и совместим с большинством устройств. Компактный, универсальный и идеально подходящий для активной жизни.


Теги товара: На 10000 mAh
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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