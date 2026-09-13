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Насадка антибликовая Veber KillFlash 50 сотовая для прицела купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка антибликовая Veber KillFlash 50 сотовая для прицела

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Насадка антибликовая Veber KillFlash 50 сотовая для прицела - фото 1
Насадка антибликовая Veber KillFlash 50 сотовая для прицела - фото 2
Насадка антибликовая Veber KillFlash 50 сотовая для прицела - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Совместимый диаметр объектива
50 мм
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Внешний диаметр, мм
58
Высота кольца, мм
39
  • Насадка антибликовая Veber KillFlash 50 сотовая для прицела - фото 1
  • Насадка антибликовая Veber KillFlash 50 сотовая для прицела - фото 2
  • Насадка антибликовая Veber KillFlash 50 сотовая для прицела - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709977
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Характеристики

Бренд
Veber
Совместимый диаметр объектива
50 мм
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Внешний диаметр, мм
58
Высота кольца, мм
39
Размеры в упаковке, см
7х7х5
Вес, г.
100

Описание товара Насадка антибликовая Veber KillFlash 50 сотовая для прицела

Veber KillFlash 50 — это антибликовая насадка, специально разработанная для устранения потенциально опасных бликов, которые выдают местоположение стрелка. Кроме того, ячеистая конструкция защищает объектив от ударов, царапин и солнечных бликов, обеспечивая при этом яркое изображение и не мешая прицеливанию. Сотовая насадка Veber KillFlash 50 из алюминиевого сплава предназначена для установки на оптические прицелы с диаметром объектива 50 мм. В ассортименте также представлены модели для прицелов с объективом 24 мм (Veber KillFlash 24) и 42 мм (Veber KillFlash 42).

Отзывы о товаре Насадка антибликовая Veber KillFlash 50 сотовая для прицела




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Характеристики
Бренд
Veber
Совместимый диаметр объектива
50 мм
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Внешний диаметр, мм
58
Высота кольца, мм
39
Описание
Veber KillFlash 50 — это антибликовая насадка, специально разработанная для устранения потенциально опасных бликов, которые выдают местоположение стрелка. Кроме того, ячеистая конструкция защищает объектив от ударов, царапин и солнечных бликов, обеспечивая при этом яркое изображение и не мешая прицеливанию. Сотовая насадка Veber KillFlash 50 из алюминиевого сплава предназначена для установки на оптические прицелы с диаметром объектива 50 мм. В ассортименте также представлены модели для прицелов с объективом 24 мм (Veber KillFlash 24) и 42 мм (Veber KillFlash 42).
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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