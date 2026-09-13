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Насадка антибликовая Veber KillFlash 42 сотовая для прицела купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка антибликовая Veber KillFlash 42 сотовая для прицела

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Насадка антибликовая Veber KillFlash 42 сотовая для прицела - фото 1
Насадка антибликовая Veber KillFlash 42 сотовая для прицела - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размер объектива
42
Совместимый диаметр объектива
42 мм
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Внешний диаметр, мм
50
Высота кольца, мм
39
  • Насадка антибликовая Veber KillFlash 42 сотовая для прицела - фото 1
  • Насадка антибликовая Veber KillFlash 42 сотовая для прицела - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709972
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Характеристики

Бренд
Veber
Размер объектива
42
Совместимый диаметр объектива
42 мм
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Внешний диаметр, мм
50
Высота кольца, мм
39
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
6х6х5
Вес, г.
100

Описание товара Насадка антибликовая Veber KillFlash 42 сотовая для прицела

Сотовая насадка, установка на объектив 42 мм, материал: алюминиевый сплав, вес 43 г.

Отзывы о товаре Насадка антибликовая Veber KillFlash 42 сотовая для прицела




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Характеристики
Бренд
Veber
Размер объектива
42
Совместимый диаметр объектива
42 мм
Материал корпуса
алюминиевый сплав
Внешний диаметр, мм
50
Высота кольца, мм
39
Страна производитель
Россия
Описание
Сотовая насадка, установка на объектив 42 мм, материал: алюминиевый сплав, вес 43 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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