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База уровневая GreenBean Level 70 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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База уровневая GreenBean Level 70

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База уровневая GreenBean Level 70 - фото 3
База уровневая GreenBean Level 70 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл
Макс. нагрузка, кг
10
  • База уровневая GreenBean Level 70 - фото 1
  • База уровневая GreenBean Level 70 - фото 2
  • База уровневая GreenBean Level 70 - фото 3
  • База уровневая GreenBean Level 70 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709923
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Материал
металл
Макс. нагрузка, кг
10
Высота, см
3.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х9
Вес, г.
300

Описание товара База уровневая GreenBean Level 70

Выравнивающая база GreenBean Level 70 идеально подходит для установки на видеоштатив, у которого отсутствует собственное шаровое крепление или механизм выравнивания. Эта платформа позволяет точно настроить положение цифровой зеркальной, беззеркальной, экшн-камеры или видеокамеры для создания видеопанорам, предметной, макро и тревел-фотосъемки. Основное преимущество Level 70 заключается в устройстве самой головки: она представляет собой единую чашевидную конструкцию с плавающей сферической площадкой, способной вращаться на 360 градусов. Для настройки положения площадки достаточно отпустить фиксатор и выставить нужный угол в пределах ±15 градусов. Такая конструкция обеспечивает плавную калибровку и быструю фиксацию камеры весом до 10 кг. Использование встроенного пузырькового уровня облегчает выравнивание горизонта. Штативная головка с низким профилем высотой 38 мм оснащена платформой диаметром 70 мм с винтом 1/4" для крепления камеры. Базу устанавливают на штатив с помощью резьбы 3/8". Если камера оборудована резьбой 3/8", либо штатив имеет резьбу 1/4", можно воспользоваться универсальным переходником 1/4"–3/8", который идет в комплекте. Изготовленная из высококачественного алюминиевого сплава, выравнивающая платформа обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Она способна функционировать при широком температурном диапазоне от - 20°С до 40°С и имеет легкий вес всего 0,18 кг, что существенно повышает удобство и оперативность работы.

Отзывы о товаре База уровневая GreenBean Level 70




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GreenBean
Материал
металл
Макс. нагрузка, кг
10
Высота, см
3.8
Страна производитель
Китай
Описание
Выравнивающая база GreenBean Level 70 идеально подходит для установки на видеоштатив, у которого отсутствует собственное шаровое крепление или механизм выравнивания. Эта платформа позволяет точно настроить положение цифровой зеркальной, беззеркальной, экшн-камеры или видеокамеры для создания видеопанорам, предметной, макро и тревел-фотосъемки. Основное преимущество Level 70 заключается в устройстве самой головки: она представляет собой единую чашевидную конструкцию с плавающей сферической площадкой, способной вращаться на 360 градусов. Для настройки положения площадки достаточно отпустить фиксатор и выставить нужный угол в пределах ±15 градусов. Такая конструкция обеспечивает плавную калибровку и быструю фиксацию камеры весом до 10 кг. Использование встроенного пузырькового уровня облегчает выравнивание горизонта. Штативная головка с низким профилем высотой 38 мм оснащена платформой диаметром 70 мм с винтом 1/4" для крепления камеры. Базу устанавливают на штатив с помощью резьбы 3/8". Если камера оборудована резьбой 3/8", либо штатив имеет резьбу 1/4", можно воспользоваться универсальным переходником 1/4"–3/8", который идет в комплекте. Изготовленная из высококачественного алюминиевого сплава, выравнивающая платформа обладает высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям. Она способна функционировать при широком температурном диапазоне от - 20°С до 40°С и имеет легкий вес всего 0,18 кг, что существенно повышает удобство и оперативность работы.
Самовывоз
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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