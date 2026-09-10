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Держатель на присоске Joby Suction Cup & GorillaPod Arm (черный/красный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель на присоске Joby Suction Cup & GorillaPod Arm (черный/красный)

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Держатель на присоске Joby Suction Cup &amp; GorillaPod Arm (черный/красный) - фото 1
Держатель на присоске Joby Suction Cup &amp; GorillaPod Arm (черный/красный) - фото 2
Держатель на присоске Joby Suction Cup &amp; GorillaPod Arm (черный/красный) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
  • Держатель на присоске Joby Suction Cup &amp; GorillaPod Arm (черный/красный) - фото 1
  • Держатель на присоске Joby Suction Cup &amp; GorillaPod Arm (черный/красный) - фото 2
  • Держатель на присоске Joby Suction Cup &amp; GorillaPod Arm (черный/красный) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361937
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Характеристики

Бренд
Joby
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х4
Вес, г.
200

Описание товара Держатель на присоске Joby Suction Cup & GorillaPod Arm (черный/красный)

Suction Cup & GorillaPod Arm — это шарнирный держатель с присоской, который прекрасно подойдет для установки на неподвижные поверхности. Данная модель держателя являяется подвижной сама по себе, что позволяет быстро и точно изменить ракурс съемки или скорректировать композицию кадра. Уникальная конструкция присоски Joby Suction Cup, расположенной в основании держателей для экшн-камер, позволяет быстро и надежно закрепить камеру на гладкую, чистую и не пористую поверхность всего лишь поворотом кольца. Присоска оборудована встроенным универсальным резьбовым креплением, в которое можно установить разные типы креплений. В сочетании с присоской представленный держатель обеспечивает практически безграничное число вариантов установки совместимой экшн-камеры.

Отзывы о товаре Держатель на присоске Joby Suction Cup & GorillaPod Arm (черный/красный)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Joby
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Описание
Suction Cup & GorillaPod Arm — это шарнирный держатель с присоской, который прекрасно подойдет для установки на неподвижные поверхности. Данная модель держателя являяется подвижной сама по себе, что позволяет быстро и точно изменить ракурс съемки или скорректировать композицию кадра. Уникальная конструкция присоски Joby Suction Cup, расположенной в основании держателей для экшн-камер, позволяет быстро и надежно закрепить камеру на гладкую, чистую и не пористую поверхность всего лишь поворотом кольца. Присоска оборудована встроенным универсальным резьбовым креплением, в которое можно установить разные типы креплений. В сочетании с присоской представленный держатель обеспечивает практически безграничное число вариантов установки совместимой экшн-камеры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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