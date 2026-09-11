Большая ножка Giotto's GSF50M 50мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496466
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ножка
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
300
Описание товара Большая ножка Giotto's GSF50M 50мм
Резиновая опора для монопода. Рекомендуется использовать на любых поверхностях, типа скользкого пола, снега, песка или грязи. Опора совместима с любыми моноподами Gitzo с внутренней резьбой 3/8 на конце ноги. Также опора обеспечивает плавное движение. Диаметр опоры 50 мм.
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Резиновая опора для монопода. Рекомендуется использовать на любых поверхностях, типа скользкого пола, снега, песка или грязи. Опора совместима с любыми моноподами Gitzo с внутренней резьбой 3/8 на конце ноги. Также опора обеспечивает плавное движение. Диаметр опоры 50 мм.
Смотрите также: Аксессуары и штативные головки, Моноподы, Штативы
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