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Большая ножка Giotto's GSF50M 50мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Большая ножка Giotto's GSF50M 50мм

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Большая ножка Giotto&#039;s GSF50M 50мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 496466
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Характеристики

Бренд
Giotto's
Тип товара
Ножка
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
300

Описание товара Большая ножка Giotto's GSF50M 50мм

Резиновая опора для монопода. Рекомендуется использовать на любых поверхностях, типа скользкого пола, снега, песка или грязи. Опора совместима с любыми моноподами Gitzo с внутренней резьбой 3/8 на конце ноги. Также опора обеспечивает плавное движение. Диаметр опоры 50 мм.

Отзывы о товаре Большая ножка Giotto's GSF50M 50мм




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Характеристики
Бренд
Giotto's
Тип товара
Ножка
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Описание
Резиновая опора для монопода. Рекомендуется использовать на любых поверхностях, типа скользкого пола, снега, песка или грязи. Опора совместима с любыми моноподами Gitzo с внутренней резьбой 3/8 на конце ноги. Также опора обеспечивает плавное движение. Диаметр опоры 50 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Большая ножка Giotto's GSF50M 50мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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