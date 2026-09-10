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Колонна короткая центральная Manfrotto BFRSCC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонна короткая центральная Manfrotto BFRSCC

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Колонна короткая центральная Manfrotto BFRSCC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Колонна
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 385231
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Колонна
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х10х10
Вес, г.
100

Описание товара Колонна короткая центральная Manfrotto BFRSCC

BFRSCC – короткая колонка для съемки нижнего ракурса (уровня земли) для расширения гибкости позиционирования штативов Befree. Когда вы работаете с штативом на третьем уровне наклона ног (около 89°), и вам все еще нужно управлять камерой очень близко к земле, чтобы получить идеальный снимок, эта более короткая колонна может заменить ту, что поставляется со штативом. Она оснащена универсальным винтовым креплением 3/8” для крепления головы Befree и совместима со всей линейкой Manfrotto Befree. Выполнена из прочного алюминия, более короткая колонна – идеальный фотоаксессуар, который можно положить в рюкзак и всегда быть готовым к новым творческим снимкам.

Отзывы о товаре Колонна короткая центральная Manfrotto BFRSCC




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Колонна
Страна производитель
Китай
Описание
BFRSCC – короткая колонка для съемки нижнего ракурса (уровня земли) для расширения гибкости позиционирования штативов Befree. Когда вы работаете с штативом на третьем уровне наклона ног (около 89°), и вам все еще нужно управлять камерой очень близко к земле, чтобы получить идеальный снимок, эта более короткая колонна может заменить ту, что поставляется со штативом. Она оснащена универсальным винтовым креплением 3/8” для крепления головы Befree и совместима со всей линейкой Manfrotto Befree. Выполнена из прочного алюминия, более короткая колонна – идеальный фотоаксессуар, который можно положить в рюкзак и всегда быть готовым к новым творческим снимкам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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