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Характеристики
Тип товара
Колонна
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 385231
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Описание товара Колонна короткая центральная Manfrotto BFRSCC
BFRSCC – короткая колонка для съемки нижнего ракурса (уровня земли) для расширения гибкости позиционирования штативов Befree. Когда вы работаете с штативом на третьем уровне наклона ног (около 89°), и вам все еще нужно управлять камерой очень близко к земле, чтобы получить идеальный снимок, эта более короткая колонна может заменить ту, что поставляется со штативом. Она оснащена универсальным винтовым креплением 3/8” для крепления головы Befree и совместима со всей линейкой Manfrotto Befree. Выполнена из прочного алюминия, более короткая колонна – идеальный фотоаксессуар, который можно положить в рюкзак и всегда быть готовым к новым творческим снимкам.
BFRSCC – короткая колонка для съемки нижнего ракурса (уровня земли) для расширения гибкости позиционирования штативов Befree. Когда вы работаете с штативом на третьем уровне наклона ног (около 89°), и вам все еще нужно управлять камерой очень близко к земле, чтобы получить идеальный снимок, эта более короткая колонна может заменить ту, что поставляется со штативом. Она оснащена универсальным винтовым креплением 3/8” для крепления головы Befree и совместима со всей линейкой Manfrotto Befree. Выполнена из прочного алюминия, более короткая колонна – идеальный фотоаксессуар, который можно положить в рюкзак и всегда быть готовым к новым творческим снимкам.
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